企業強人｜演員陣容名單＋角色人物介紹：陳豪／譚俊彥／姜大衞

TVB企業強人演員陣容十分強大，有陳豪、譚俊彥、姜大衞、張曦雯、龔嘉欣等，想知道他們在劇中扮演什麼角色?角色之間又有什麼關係?下文為你詳細講解。

企業強人｜演員

陳豪 飾 趙愷

世代物流主席兼CEO。在2010年時，趙愷在工作了5年的銀行，辭去了華人副總裁的職業，並希望擁有一間自己的公司。當年，趙愷的死去的父親把公司"世代運輸"賣了給邢文浩，之後趙愷再由邢文浩買回"世代運輸"，並改名做"世代物流"，希望做到"零延誤、零失件、零投訴"，重視公司的名譽及企業精神，並在短短3-4年時間，做到"世代物流"成功上市，什至是可以擁有自己的物流飛機。趙愷對做一件事決心好強，會用盡一齊方法去達到。

譚俊彥 飾 徐道明

代表成峰資本進入世代物流董事局，也可以算是趙愷的債主。在2010年時，因為公司出現問題，親眼目睹哥哥跳樓。之後進入敬圖集團，成為邢文浩的得力助手，後來又在邢文浩的幫助下，進入了"世代物流"成為營運總監。徐道明睇好"世代物流"十分有潛力。不過，道明和趙愷在合作理念上漸行漸遠。道明信奉數據和理性，講求客觀公正的商業邏輯。而趙愷則更看重人情世故，認為企業的發展離不開“以人為本”。意識到在世代物流始終無法與趙愷達成共識，道明開始思考自己的未來。就在這時，趙愷的前妻宋翹向他拋出了橄欖枝，邀請他加入成峰資本。

張曦雯 飾 宋翹

成峰資本始創合伙人，趙愷的前妻，性格十分要強。在2010年，因為前夫趙愷辭去了工作想開公司，而二人產生了嚴重的分期，最後二人分道揚鑣。但在幾年後，"世代物流"成為過百億的上市公司，宋翹覺得自己是輸了。離婚後，曾是財經節目主持，利用自己的人脈，成立了風投公司"成峰資本"，希望向趙愷證明自己都係有能力。之後成功叫徐道明加入成峰資本。

龔嘉欣 飾 方芳

世代物流董事兼大灣區營運總監。在2014年時，本身是裕廣物流的加盟商，之後轉去幫"世代物流"。生父是邢文浩。為了獲得成為世代物流加盟商的機會，方芳承諾達成「零投訴、零延誤、零失件」。她的努力和拼搏精神讓趙凱刮目相看，最終他私下借出加盟費，幫助方芳成功加盟世代物流。

姜大衞 飾 邢文浩

敬圖集團主席，世代物流董事，也是方芳的父親。當年，趙愷的父親在破產邊緣，邢文浩出手相助買下公司"世代運輸"。後來，在2010年就把公司"世代運輸"賣給趙愷，因為他不看好物流行業。對趙愷十分信任。不過，邢文浩也由做實業，慢慢轉去全力投機，但之後慢慢敬圖集團輸錢，要求趙愷父債子，還而要求趙愷收購敬圖集團。

謝東閔 飾 邢啟超

是邢文浩的大仔，一心是繼承邢文浩的公司，對投資不熟悉，成日輸錢。邢文浩對期極不信任，覺得是一個敗家仔。對於方芳是妹妹的身份，十分反感，激動，覺得是多了一個爭家產的對手。

吳子冲 飾 邢啟榮

是邢文浩的次子，對名利沒有野心，乖乖仔一名。內心也十分善良，得知有方芳是姊姊後，便私下去找方芳相識。但同時，也十分怕邢啟超，要邢啟超的要脅下也要食死貓。對趙愷十分信任，之後進入了"世代物流"成為了趙愷的得力助手。