玲玲友情報｜麥玲玲親授面對謠言方法：理直氣壯適當時候要解釋下

堪輿學家麥玲玲帶領倪嘉雯（Carmen）、蔡景行（行仔）、施焯日（Arthur）主持的清談節目《玲玲友情報》，逢周六晚8點TVB Plus（82台）播映。今晚（21日）一集主題為「唱得女強人」，嘉賓為支嚳儀（Venus）。

支嚳儀（Venus）2022年參加《中年好聲音》出道，同期學員包括周吉佩、龍婷、吳大強及曹敏寶等。近日Venus受不利傳聞影響，令她非常困擾。節目中玲玲師傅毫不客氣，單刀直擊Venus痛處，笑問︰「睇報道話《中年1》人際關係好複雜、多是非喎，你又要求換唱歌拍檔，搶人哋（曹敏寶）唱歌拍檔。」Venus未來得及回應，玲玲師傅已接住說︰「你跟曹敏寶乜嘢關係？」面對玲玲師傅「質問」，Venus終於忍不住要爆，想知道她如何回應，密切留意今晚（21日）節目播出。

Venus同時提到當初入娛樂圈初心，是本住「娛人娛己的心態，她說︰「參加《中年1》時無諗過要得到乜嘢名次，所以成個比賽旅程都好enjoy。我係嗰種為興趣，希望以後老嘅時候可以睇返，好純粹一種心態，無爭名奪利嘅心。」她直言從沒想過會以37歲之齡，仍有自己的歌推出，已覺非常感恩。玲玲師傅於節目中以過來人身份，面授Venus應對謠言的方法，她說︰「當年自己出嚟都有（是非）嘅，但係我會主動同媒體溝通，佢哋明白、知你係乜嘢人之後，好多事會簡單好多。」玲玲師傅表示如果5人中獲3人認同已經算贏，她補充說︰「謠言講得多會成為你人設，到時係好難甩嘅，無所謂清者自清，如果理直氣壯，適當時候係可以解釋下。」但從好方面想，多人談論代表紅及受人注意，娛樂圈名氣運跟是非運是同步相生。