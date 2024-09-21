港姐亞軍梁嘉莹再被爆7宗罪　爆料人真身被揭花生指數急升

《2024香港小姐競選》三甲順利誕生，4位得獎佳麗連日來出席連串活動。選舉進行時一班佳麗相處得相當融洽，但「花生」卻發生在比賽完結之後。先是有網民爆料指亞軍兼「最上鏡小姐」梁嘉莹「買獎」兼人品差，及流出疑似她與四強止步的10號佳麗吳芷靖的聊天記錄，後又有「落選港姐」程姜月在IG寫上「先學做人再學做戲」8個字，令佳麗的不和傳聞不脛而走。香港小姐2024｜選後即不和？ 程姜月IG貼「先學做人再學做戲」

《2024香港小姐競選》冠亞季軍，冠軍倪樂琳、亞軍梁嘉莹、季軍楊梓瑤。（資料圖片）

梁嘉莹爆其索爆家姐都有興趣參選香港小姐。（葉志明攝）

可以肯定的是，程姜月和亞軍梁嘉莹在IG並沒有互相follow。（截圖）

不過程姜月又有follow其他港姐佳麗喎，季軍楊梓瑤亦與程姜月互相追蹤。（截圖）

程姜月原名叫「何丰」

近日有讀者報料，指出「落選港姐」13號程姜月（Dolores）在小紅書表示「有更多料可以爆」，似乎暗示握有更多港姐之間的秘密。讀者又稱，13號程姜月（Dolores）前名為「何丰」（繁體：何豐），更表示程姜月的母親曾在小紅書上暗串「有人有錢大晒」，矛頭直指被質疑「買獎」兼人品差的亞軍兼「最上鏡小姐」梁嘉莹。港姐亞軍梁嘉莹親回買獎人品差傳言 驚爆聊天截圖內幕以五字回應

有讀者報料程姜月前名叫「何丰」。程姜月又的確好聽過「何丰」嘅...（IG@dlres___k）

13號程姜月（Dolores）透露家人曾經建議他投考警察。（資料圖片）

陳甜甜，程姜月。（資料圖片）

是次是非風波的中心，程姜月曾與江美儀、邵初，及陳紫佟、吳芷靖一齊出trip為《2024香港小姐競選》拍外景。

梁嘉莹被爆人品差7宗罪

翻查有關小紅書帖文，確實存在有關港姐是非的內容。其中一篇，一名帳號「小紅薯5EF879E0」就曾寫到，指11號（亞軍梁嘉莹）目中無人，愛與14號（季軍楊梓瑤）講人是非，包括指6號（李曼思）和12號（鍾翠詩）生得矮，10號（吳芷靖）聲音刺耳到要刺穿耳膜，經常偷拍其他佳麗醜照後與14號（季軍楊梓瑤）分享。文中亦指梁嘉莹不合群，只得楊梓瑤一個朋友。

有大陸網民整理了有關資料。（小紅書截圖）

爆料：等着別人伺候她，極度自己中心

除了以上毒舌行為，文中又指梁嘉莹曾經在2號（冠軍倪樂琳）飲水時撞到她，令倪樂琳一身都是水，但梁嘉莹卻沒有道歉就走了，後來有工作人員見到才提醒亞軍梁嘉莹去給冠軍倪樂琳道歉。文中又指梁嘉莹飯後不收拾是常事，衣服弄髒了也要等別人給她清理，寫道：「就等着別人伺候她，極度自己中心」。

13號程姜月（Dolores）出面回應，指被網民誣蔑。（小紅書截圖）

爆料人被揭，竟係程姜月媽媽？

港姐是非爆出後引來不少網民圍觀「食花生」，後來就另有網民爆出，這名爆料人「小紅薯5EF879E0」竟然是13號程姜月（Dolores）的媽媽，更指「小紅薯5EF879E0」在其他討論區承認過自己是程姜月的媽媽。「小紅薯5EF879E0」疑似身分曝光十多分鐘後，13號程姜月（Dolores）就出面回應：「我都不玩貼吧（內地討論區），我媽能會玩？與其到處給無辜的人扣屎盆子（誣蔑的意思），不給反省吓自己到底為什麼惹眾怒吧。」

「小紅薯5EF879E0」被指是程姜月（Dolores）的媽媽，事後已刪去貼文。（小紅書截圖）

爆料係真有其事定抹黑？

有內地網民直指爆出港姐是非的「小紅薯5EF879E0」就是程姜月（Dolores）的媽媽，更貼出「小紅薯5EF879E0」的帳號截圖。就如連登仔常說的：「有圖有證據」，雖然內地網民多番指出「小紅薯5EF879E0」就是程姜月（Dolores）的媽媽，引申到程姜月與亞軍梁嘉莹、季軍楊梓瑤不和，及兩位應屆港姐亞季軍人品差等等，但所有截圖均不足證明「小紅薯5EF879E0」就是程姜月的媽媽，更不用談這名大陸網民「小紅薯5EF879E0」所說之事的真偽。但當然，對網民來說，花生事真係一單都嫌「少」。