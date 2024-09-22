炎明熹現身九龍灣繼續送暖撐「Gi炎粉」賣旗　親民指數爆燈

炎明熹（Gigi）較早前被傳因不續約無綫而被雪藏，而導致工作量大減。另外有消息指Gigi的合約明年就會到期，至今仍然未續約。講到較早前有網民指於TVB的官方藝人名單中輸入炎明熹卻找不到搜尋結果，消息曝光後TVB官網已重新將炎明熹上架，按英文名的字頭排第3行。炎明熹的粉絲「Gi炎粉」為了協助偶像持續保持人氣，落力籌備三周年應援活動，而較早前炎明熹與後援會的義工團體親身去到長者的家作探訪。有網民在小紅書分享昨天（21日）巧遇炎明熹現身九龍灣地鐵站親身上陣撐「Gi炎粉」賣旗。

傳炎明熹將離巢無綫。(ig圖片)

Gigi上門派發福袋畀有需要住戶。（facebook：炎明熹粉絲後援會）

炎明熹當天無懼風雨親身拿着拍攝器材現身地鐵站，她則以黑色T恤配搭牛仔褲，以及藍色cap帽示人，打扮得相當低調。當她看到身穿後援會衣服的「Gi炎粉」正在賣旗時，主動走向前打招呼，面對途人有禮貌揮手，親民指數爆燈！其實炎明熹今年六月曾經對於不續約無綫一事，她出席活動受訪表示：「唔係事實，我又唔知道點樣答，不過我最希望同Fans見面多啲時間，確實唔係真係日日可以見到佢哋，佢哋好愛錫我，所以希望大家可以放心我OK嘅。」如今炎明熹果然兌現承諾，當她沒有工作在身時，保持與粉絲見面，維持友好的關係！

有網民巧遇炎明熹現身九龍灣地鐵站親身上陣撐「Gi炎粉」賣旗。（小紅書截圖）

炎明熹看到身穿後援會衣服的「Gi炎粉」正在賣旗時主動走向前打招呼。（小紅書截圖）