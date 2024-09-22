于正公開內娛四大花旦排名　90後女星穩佔最Top頂流位置無爭議

內地「金牌監製」于正活躍於社交平台，不時在微博與網民互動。近日于正回覆網民有關花旦問題時，原來在他心中四大花旦分別是楊紫、趙露思、虞書欣，還有自家藝人白鹿，而最Top的頂流位置就是迪麗熱巴，不少網民都讚同他這個頂流人選。

于正回覆網民花旦問題。（于正微博圖片）

于正個性一向不怕得罪人，與網民互動時都表現出直率真性情，在回覆網民花旦問題時，他就表示：「目前頂流有迪麗熱巴，當紅的四大花旦楊紫、白鹿、趙露思、虞書欣。」還講出心中四小花旦人選：「周也、田䂀薇、張靖儀、王楚然。」至於對於00後的排名，他揚言過早了，還待觀察。

他心中最Top頂流人選是迪麗熱巴，對於這個人選不少網民都大表認同，因為迪麗熱巴的粉絲遍布全球，影響力驚人，除了影視資源豐富之外，其還是時尚圈的寵兒，是不少國際大品牌合作的代言人。

趙露思﹑楊紫在于正心中屬四大花旦。（趙露思工作室微博圖片﹑楊紫工作室微博圖片）

白鹿﹑虞書欣都是四大花旦。（白鹿微博圖片﹑虞書欣微博圖片）

作為一線女明星，迪麗熱巴的片酬有傳過億人民幣，而活動出場費是200萬人民幣起跳，身價相當驚人。而一向與她作為勁敵的楊紫，則不是最Top頂流位置，令部分網民相當不滿，認為楊紫無論在影視資源以及時尚資源不比迪麗熱巴遜色，而且她是童星出道早已家喻戶曉，國民度相當高，早站穩一線地位。