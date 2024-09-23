捨不得星星劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《捨不得星星》陸劇又名(我拿你當朋友你卻......)，改編自畫盞眠同名小説。有畫盞眠作為編劇，張彤為執導，由張新成、王玉雯領銜主演的一套以現代愛情劇為題材的電視劇。人氣演員張新成擔任男主角之外，更獻唱劇集歌曲！拍擋新生代女星王玉雯演繹愛情輕喜劇，加上一眾實力派配角，十分期待開播！本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

电视剧舍不得星星@Weibo

《捨不得星星》｜劇情大綱

唐漾（王玉雯 飾）與蔣時延（張新成 飾）的緣分從高中校園開始，他們相遇、相知，到漸漸地建立起深厚的友誼。隨著時間一點一滴過去，唐漾與蔣時延不只是高中同學，還不經不覺是彼此十年的老友，兩人擺脫學生的身份，踏進了風云變幻莫測的社會工作。唐漾在銀行信貸工作，而蔣時延任職於新媒體傳播，二人各自在自己的工作職位上打拼奮鬥，在複雜的社會中，二人也同時面對不同挑戰與考驗。

唐漾在小額貸款的工作中，支持和幫助軍烈屬創業，而蔣時延則以軍烈屬努力不懈的故事為題材，拍攝了紀錄片，得到了大眾關注。在拍攝的過程中，唐漾與蔣時延續與對方年少時所培養的信任與默契，掀起昔日的感情，經歷了無數考驗，最終把這段真摯的友誼昇華為愛情。雖然職場上的競爭、生活中的壓力、家庭期望等，都是他們愛情路上的絆腳石，但他們並未選擇放棄，反而更堅定攜手並肩面對，一起成長。二人憑著堅毅與執著，明白到真正的愛情要經歷時間和考驗，才能體會真誠深厚的感情，一同步入婚姻殿堂。人生的意義不單單在於追求個人成功與幸福，更在於貢獻社會和他人。

《捨不得星星》播出時間｜最新追劇日曆

《捨不得星星》一共有30集，2024年9月23日由騰訊視頻播放，首更3集，SVIP搶先看一集。星期一至五每日更新2集，星期六日就每日更新一集。

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《捨不得星星》｜演員人物關係圖

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《捨不得星星》｜演員

張新成 飾 蔣時延

任職新媒體傳播，拍攝紀錄片

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王玉雯 飾 唐漾

在銀行信貸工作

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吳俊霆 飾 程回

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羅秋韻 飾 盛倪娜