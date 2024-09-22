「前新聞女神」梁凱寧轉職做醫生？　金絲眼鏡素顏look滲仙氣

梁凱寧曾任無綫（TVB）新聞的新聞主播及記者，離職後她又前往到斯里蘭卡做義工，教導貧困鄉村小朋友英文，又到托兒所照顧嬰幼兒，得到不少網民讚揚。近年她亦都在港台出現，主持健康節目《醫生與你》。

梁凱寧素顏都咁靚。（IG@maggieleung0722）

梁凱寧。（IG@maggieleung0722）

不過，大家又知不知道，原來她也是一名言語治療師，更是香港中文大學醫院名譽言語治療師和香港浸會大學傳理學院新聞系的兼職講師。日前（21/9）她就在Instagram展現這個「較平凡」的一面，換上了醫生袍、眼鏡，素顏打扮。從圖片看，背後有一些小童座椅，應該是在做小童們言語治療方面的工作。

梁凱寧曾任無綫（TVB）新聞的新聞主播及記者。（網上圖片）

梁凱寧亦在IG上載短片笑言：「笑到標眼水，婆婆so cute」。（IG@maggieleung0722）

女神梁凱寧20歲於草地上大曬長腿！（IG@maggieleung0722）

梁凱寧現時仍然間中騷長腿，樣貌變化不大，笑容依舊甜美。（IG@maggieleung0722）

梁凱寧少露性感，就連敖嘉年也現身留言。（IG/@maggieleung0722）

梁凱寧少露性感，就連敖嘉年也現身留言。（IG/@maggieleung0722）