離巢無綫一線花旦挑戰死亡山尖無懼畏高症　Fit爆身材意外成無點

43歲李施嬅（Selena）2019年離開效力15年的無綫往外闖，嘗試更多不同的發展，近年亦進攻內地開拓大陸市場，去年參演《新聞女王》中港兩地人氣再急升。她亦不時會更新社交網同大家分享近況，向來熱愛戶外運動的她，日前便上載了一條她去爬山的短片，表示自己克服了畏高症。

李施嬅的粉絲更將偶像在《新聞女王》中的精彩鏡頭剪輯成短片。（小紅書截圖）

李施嬅美出新高度。（小紅書）

李施嬅分享工作片段。（抖音）

李施嬅在片中說道：「呢個係我爬過最驚險嘅山，位於夏威夷嘅Olomana Trial，7公里長，難度超高，共有三個尖，由2011年到依家，已經有七個人為咗去第三個尖跌死咗。我依家去第一個尖嘅路上已經好難，真係想像唔到去第三個尖有幾難，有畏高嘅朋友真係唔好嚟，真係會腳仔軟。」她爬的山坡非常崎嶇陡峭，見她每一步都小心翼翼，期間她更是行到畏高症發作，不過她也能克服到，最後終於登上了第一個尖，她表示：「其實第一個尖嘅風景係最靚，所以真係冇乜必要去冒險去第三個尖。」

李施嬅爬出克服畏高症。(IG圖片)

李施嬅爬出克服畏高症。(IG圖片)

李施嬅爬出克服畏高症。(IG圖片)

李施嬅爬出克服畏高症。(IG圖片)

李施嬅爬出克服畏高症。(IG圖片)

李施嬅爬出克服畏高症。(IG圖片)

之後她落山時就表示上山難，落山更難，她要雙手捉實繩子才能安全下山。她配文表示：「每天挑戰自己一點點... #剛剛我：克服了恐高症。或者說，沒有克服，只是不要想，只去做。」網民都大讚她好厲害，又提醒她爬山一定要注意安全，她的Fit爆身材亦成為焦點。

李施嬅安全落山。(IG圖片)

李施嬅安全落山。(IG圖片)

李施嬅登山成功。(IG圖片)

李施嬅登山成功。(IG圖片)