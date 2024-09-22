視帝妻為朋友慶生露Bra居家Look搶焦　曾爆收過老公送性感內衣褲

33歲的前港姐兼華姐冠軍陳凱琳（Grace），自2018年下嫁視帝鄭嘉穎被私有化後便減少幕前演出，一面專心相夫教子，悉心照顧屋企「四條King」，一面積極經營其社交平台，近年成功轉型為KOL，雖然工作「航道」改變，但陳凱琳一樣撈得風生水起，加上形象健康深受各大品牌喜愛，吸金力極強。

陳凱琳於2018年與鄭嘉穎結婚，並為對方育有3子，一家五口非常幸福。（IG@ghlchan）

全家高顏值。(IG@ghlchan)

陳凱琳今年成功轉型做KOL。(IG@ghlchan)

陳凱琳近年不時以泳裝及作性感打扮示人。（IG@ghlchan）

除了工作外，陳凱琳私下也非常喜歡下廚和品嚐美食，不時會宴請朋友到家中試菜和舉行大食會。近日，陳凱琳又在其豪宅為好友舉行生日派對，她把照片分享到社交平台，枱面擺滿各式各樣的美食，看得人口水直流。不過美食再多都不及陳凱琳的一身居家Look吸睛，片中，陳凱琳穿上一件簡單橙色圓領貼身上衣，露出黑色蕾絲內衣，俯身時身材更是若隱若現，性感撩人。在屋企都這樣穿，難怪網民調侃怪不得兩公婆4年抱3。

近日陳凱琳在其豪宅為好友舉行生日派對。（IG@ghlchan）

龔嘉欣也有出席。（IG@ghlchan）

但龔嘉欣一身密實打扮稍為遜色。（IG@ghlchan）

好開心。（IG@ghlchan）

好多美食。（IG@ghlchan）

雖然已為3子之母，但陳凱琳身材沒半點走樣，手腳依然纖瘦，上圍反而還好像愈來愈豐滿，相當有看頭，近年她在衣著方面亦較以往大膽，不時以泳裝及作性感打扮示人，散發濃濃人妻味。早前陳凱琳出席內衣品牌活動時，自爆曾收過老公送的性感內衣褲，但兩公婆很少玩性感內衣情趣玩意，而且當了媽媽後，很多東西都要求以實際、舒服為主。

雖然已為3子之母，但陳凱琳身材沒半點走樣。（IG@ghlchan）

手腳依然纖瘦。（IG@ghlchan）

近年陳凱琳在衣著方面亦較以往大膽。（IG@ghlchan）

型格性感。（IG@ghlchan）

野性一面。（IG@ghlchan）

流鼻血。（IG@ghlchan）

陳凱琳身材Fit爆。(ig圖片)

陳凱琳上圍豐滿。(ig圖片)

陳凱琳上圍豐滿。(ig圖片)

陳凱琳穿上薄紗，更疑似真空，胸前中間部分更是可透視到上圍，也難怪鄭嘉穎會「詐型」。。(ig@ghlchan)

陳凱琳婚後再穿婚紗。(IG圖片)

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