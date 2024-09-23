TVB好戲小生被老婆一個問題考起演技　竟與AV女優三上悠亞有關？

前日本人氣AV女優三上悠亞，是不少男士心目中的女神，就連歌手Tyson Yoshi都是其忠粉。去年，三上悠亞宣布「退役」，即時令不少粉絲心碎，往後只能靠觀看對方舊作回味。

三上悠亞日前來港出席內衣品牌活動，引起港男激烈討論。（葉志明 攝）

三上悠亞似乎好喜歡香港。（ IG@yua_mikami）

雖然「退役」離開AV界，但三上悠亞人氣不減，頻頻舉行活動與粉絲見面。日前，她則旋風襲港，應邀出席內衣品牌活動，即時引起港男們激烈討論，除此之外，原來不少人妻也有留意，一眾人夫求生意志弱少少都隨時出事。

三上悠亞是不少男士心目中的女神。（IG@yua_mikami）

三上悠亞就算「退役」，但人氣不減。（yua_mikami＠IG相片）

TVB小生林景程近日就在其社交平台分享他被老婆問：「知唔知佢（三上悠亞）係邊個」的經過，言語間見到林景程回答得非常小心，為了「生存」，將那份扮無知演繹得淋漓盡致，就連向來被讚好戲的他，都直言：「呢場戲好難做」，絕對是演技大考驗。

林景程自爆被老婆問識唔識三上悠亞，考起演技。（IG@lamkingching）

林景程笑指「呢場戲好難做」。（IG@lamkingching）

林景程寫道：「三上悠亞訪港，我老婆指住佢張相問我，知唔知佢係邊個，我定左格一秒。#我好冷靜咁望一望張相 #心裡邊同自己講 #一定要慢慢答 #眼神唔可以慌 #於是我皺一皺眉 #皺眉可以令對眼細少少 #咁就有效減低眼神既驚慌 #調整好心情之後 #暗暗吸左一口氣 #然後我話我唔識 #冇見過 #係咪新演員？#完全冇印象 #好生面口」

林景程被太太問題嚇窒。

林景程求生意志好強。（IG@lamkingching）

林景程續指「呢場戲好難做」，角色心態好複雜：「#總之捉住一點 #蛇咬都話唔識 #不認老師系列 #演技實踐系列 #最後過唔過到關？#下次再傾 #而家唔得閒 #仲有一大堆玻璃未跪。」網民紛紛留言：「你的一秒好漫長」、「演得很好」、「誠實地回答有睇AV，睇AV係人性嚟㗎」、「響tyson yoshi個mv見過」；也有網民笑言：「可能你老婆心裏面諗， “E, 演技又逐步咗，爭啲畀你呃咗"」，林景程搞笑回覆說：「然後我成頭冷汗」。

網民留言。（IG@lamkingching）

林景程與太太的婚照：