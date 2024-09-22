前夫呂成忠爆莊韻澄第二胎流產細節　直斥搏宣傳：見新聞係你工作

莊韻澄（前名莊端兒）日前出席活動時坦言兒子患有ASD（自閉症障礙），但她表明會坦然面對：「從不覺得照顧孩子是辛苦的。」

早年莊韻澄與準前夫呂成忠宣布正辦理離婚手續時，兩人曾隔空開火於社文平台互數對方不是。日前有關莊韻澄的兒子新聞（莊韻澄兒子證患自閉症障礙 坦然面對：從不覺得照顧孩子是辛苦的）發布後不足一日，呂成忠的發言又再成為新聞。他在社交平台上揭莊韻澄第二胎流產細節，狠批：「見新聞係你工作，我明白。為幫人宣傳，利用我個仔問題？」

莊韻澄早前因為家事，被迫退選香港區「環球小姐」選美比賽。（梁碧玲攝）

莊韻澄載了一輯泳衣照，十分清涼。(ig@xeniachong)

莊韻澄孕照。(莊韻澄IG)

莊韻澄一向行性感路線！（IG@xeniachong）

莊韻澄與老公呂成忠奉子成婚。（IG@xeniachong）

莊韻澄準前夫呂成忠的文中指出，「波子」在一歲多時已被診斷有嚴重自閉症傾，他亦一早安排了孩子E位訓練，大爆：「我每朝早送個仔堂，你話攰瞓多陣，整個學期只陪BB上一次堂，而家又唔BB返學。」然後，他又指莊韻澄因「自身利益」而不肯讓BB訓練。「之前又同我講話怕BB被標籤，而專登唔講。」

莊韻澄不時就會在IG曬囝囝靚相。（IG@xeniachong）

前夫呂成忠爆莊韻澄第二胎流產細節。（截圖）

及後，呂成忠又大爆莊韻澄第二胎流產細節，指懷上的時候已知女兒有巴陶氏症，已知需要做人工流產，但莊韻澄仍出post表示，直言莊韻澄搏版面。後來到做手術當天，莊韻澄才出post解釋。呂成忠寫道：「佢同我講佢計劃，我心裡好難受，心裡面亦諗唔知可唔可以用堅韌嚟形容佢心態。」最後，呂成忠又寫道：「見新聞係你工作，我明白。為幫人宣傳，利用我個仔問題？」

＊巴陶氏症：智能不足，生長遲緩，染色體三倍體症之一，少見，患者多在出生後一年內死亡

莊韻澄。（IG@xeniachong）