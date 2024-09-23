周殷廷與Gin Lee只能做密友　凍飲論其實係行銷策略？

周殷廷與藍奕邦合照。（葉志明攝）

周殷廷昨日（22日）出席「Pink Dot HK 一點粉紅 2024」，他表示原定會跳唱，但因落雨關係，所以決定企定定唱，仲話自己全黑打扮，唔怕會「透點」。周殷廷日前才由新加坡返港，他表示此行十分有義意，甚至衣錦還鄉feel，因為是第一次以歌手身份在當地演出 。「因為表演場地係我細個成日流連嘅地方，個感受好衝擊，原來都行咗一個咁大嘅圈，又有一班fans 飛咗過去，又有一班朋友去睇，衝擊好大，因為香港係做嘢嘅地方，新加坡係見朋友嘅地方，但兩件事一齊感覺好特別。」

YT曾透露將首次執導電影作品，而電影將以香港奇案「雨夜屠夫」林過雲的故事為主題，他表示仍在籌備當中，預計明年開拍。（葉志明攝）

周殷廷早前與Gin Lee（李幸倪）拍片，二人友好程度係可以傾電話傾足十幾個鐘，更有網民指成為密友大概總帶着愛，促二人拍拖，周殷廷直認同Gin Lee好襯好夾，但唔會往拖友方向諗。「我明網民有投射，但佢似我村口啲friend。（即係落閘？）係度閘從來不存在，唔需要落同唔需要開。」

另外，周殷廷拍攝嘅廣告出街，當中有「凍飲」橋段，莫非早前嘅「凍飲」論其實係markting ? 周殷廷解釋拍攝廣告時，因為見到凍飲tag而勾起過往嘅回憶。「無諗marketing ，當你窮到盡頭會好記得個感覺。（凍飲論後有無多咗JOB？）我唔知關唔關事，但係多咗人討論，我好期待自己第一個檸茶廣告。」至於與環球續約事宜，周殷廷表示仍未成事，但環球依舊是放在第一位。問到Gin Lee會否邀請他成為同事，周殷廷表示要守君子之約。