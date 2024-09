THAIMAY泰妹為新歌初嘗填詞　邀柯煒林「再續前緣」拍MV被冧爆

歌手泰妹 (THAIMAY) 告別新人年後,推出本年度首支solo歌《You are so cool》,更首度挑戰填詞,與獨立音樂人Luna Is A Bep聯手創作,將滿滿的少女心事寫進Silverstrike監製的輕快曲風中,於夏日尾聲延續「熱焫焫」的暗戀情懷!

《You are so cool》描繪一個戀愛病發的少女愛上萬人迷,每日尋找不同話題跟男神打開話匣子談天說地,小心翼翼暗示愛意,祈盼從有趣的互動中令感情升溫,引得男神主動開口確認關係,打破「友達以上,戀人未滿」的Friend-zone局面!

THAIMAY直言隨著出道一年多,開始慢慢學習觀察及感受身邊的人與事,於是萌起做一首既抒情又歡樂的情歌,象徵五味雜陳的演藝生活。她說:「Luna 分享了不少過往的填詞經歷,令我躍躍欲試,便嘗試將日常生活中的種種感受記錄在簿仔內,說不定將來能成為創作靈感,最正是紀錄日常的過程中,體會創作的千變萬化,令我每次錄歌都能帶著不同感覺,好Free、好享受!」

創意十足的THAIMAY與團隊認為戀愛腦的少女最愛幻想,故選擇以天馬行空的方式呈現歌曲中的愛情故事,講述THAIMAY流落荒島後,終日無聊之際,突然發現沙灘上出現一具靚仔屍體,最神奇的是屍體竟如超人一樣擁有多種能力包括劈柴、點火及釣魚等,解決THAIMAY在荒島上的生存難題,更互生情愫,偏偏在「戀火」升溫之際,屍體離奇消失!

至於演繹靚仔屍體的重任,就交在「新生代男神」柯煒林(Will)手上,Will當然不負眾望,電暈現場所有女性工作人員,連向來男仔頭的THAIMAY,亦害羞得面紅耳赤,不敢直視男神,每次睇Playback時也忍不住說: 「Will真的很靚仔、很Charm呀!」又頻頻高呼 「救命」,笑爆全場!她說:「前年選校花校草時,有幸獲邀演出由Will執導、Dear Jane主唱的大熱歌曲《到底發生過什麼事》MV,當時已經對Will導心心眼,覺得他靚仔兼有才華,一直期待將來能正式以歌手身份跟他合作,感激Will一口答應演出這個MV,令我圓夢了!」

MV拍攝當日的氣溫高達34度,大嶼山的體感溫度更有40度,但Will與THAIMAY均毫無怨言,在酷熱天氣下搬搬抬抬兼劈柴點火。THAIMAY說:「戶外拍攝真的很辛苦,工作人員更要負責沉甸甸的器材,比演員加倍勞累,所以我們準備了一大堆蚊怕水、防曬及清涼噴霧等,鬥快取出來給大家使用,過程十足『小學雞』去露營一樣,哈哈!最難忘是有一幕Will扮演漂泊在沙灘旁邊的屍體,雖然他已經全身濕透兼滿身沙粒,但不斷著大家不用擔心,臉上總是綻放著笑容,不時跟我打鬧,這種敬業的態度令人佩服,也令我決心加入做『柯仔煎』了,哈哈!」

而MV除了有男神Will助陣外,荒野造型同樣吸睛,造型師為THAIMAY的「野人Look」逐塊布料剪裁再縫紉,更潑上Cold Brew增添殘舊感;Will的西裝則是用石頭不斷磨爛造舊,鬼匠神功!THAIMAY說:「經過Cold Brew加持後,我的衣服散發陣陣咖啡味,幸好有Guerlain 送上香水,令我在冒熱天氣下仍能做個『香香公主』!自己一直很欣賞同樣22歲的南非女歌手Tyla,無論是音樂抑或時尚觸覺都走在最前,所以事前跟造型師溝通,希望能夠跟 Tyla 學習,為每個演出度身訂造專屬的造型,務求成為『人歌衫合一』的藝術品。」

THAIMAY還向Fans「金邊粉」大派定心丸,承諾會繼續求變,密鑼緊鼓出歌追趕進度。她說:「今年因為中了一些電影及劇集的角色,所以將出歌計劃押後至年底,希望集中做好演員的崗位。不過,正正因為計劃趕不上變化,令自己格外珍惜有份參與創作的機會,因為每次出歌都能跟不同的音樂前輩偷師,挑戰以往未試過的風格,打破框框,所以整個籌備至錄歌過程,以至MV拍攝也是寶貴的經驗,讓自己吸收不同的養份,繼而茁壯成長!」

