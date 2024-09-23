THAIMAY泰妹為新歌初嘗填詞　邀柯煒林「再續前緣」拍MV被冧爆

歌手泰妹 (THAIMAY) 告別新人年後，推出本年度首支solo歌《You are so cool》，更首度挑戰填詞，與獨立音樂人Luna Is A Bep聯手創作，將滿滿的少女心事寫進Silverstrike監製的輕快曲風中，於夏日尾聲延續「熱焫焫」的暗戀情懷！

THAIMAY泰妹新歌《You are so cool》初嘗填詞轉型唱作人，邀「新生代男神」柯煒林「再續前緣」拍MV 。

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《You are so cool》描繪一個戀愛病發的少女愛上萬人迷，每日尋找不同話題跟男神打開話匣子談天說地，小心翼翼暗示愛意，祈盼從有趣的互動中令感情升溫，引得男神主動開口確認關係，打破「友達以上，戀人未滿」的Friend-zone局面！

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THAIMAY直言隨著出道一年多，開始慢慢學習觀察及感受身邊的人與事，於是萌起做一首既抒情又歡樂的情歌，象徵五味雜陳的演藝生活。她說：「Luna 分享了不少過往的填詞經歷，令我躍躍欲試，便嘗試將日常生活中的種種感受記錄在簿仔內，說不定將來能成為創作靈感，最正是紀錄日常的過程中，體會創作的千變萬化，令我每次錄歌都能帶著不同感覺，好Free、好享受！」

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創意十足的THAIMAY與團隊認為戀愛腦的少女最愛幻想，故選擇以天馬行空的方式呈現歌曲中的愛情故事，講述THAIMAY流落荒島後，終日無聊之際，突然發現沙灘上出現一具靚仔屍體，最神奇的是屍體竟如超人一樣擁有多種能力包括劈柴、點火及釣魚等，解決THAIMAY在荒島上的生存難題，更互生情愫，偏偏在「戀火」升溫之際，屍體離奇消失！

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至於演繹靚仔屍體的重任，就交在「新生代男神」柯煒林（Will）手上，Will當然不負眾望，電暈現場所有女性工作人員，連向來男仔頭的THAIMAY，亦害羞得面紅耳赤，不敢直視男神，每次睇Playback時也忍不住說： 「Will真的很靚仔、很Charm呀！」又頻頻高呼 「救命」，笑爆全場！她說：「前年選校花校草時，有幸獲邀演出由Will執導、Dear Jane主唱的大熱歌曲《到底發生過什麼事》MV，當時已經對Will導心心眼，覺得他靚仔兼有才華，一直期待將來能正式以歌手身份跟他合作，感激Will一口答應演出這個MV，令我圓夢了！」

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MV拍攝當日的氣溫高達34度，大嶼山的體感溫度更有40度，但Will與THAIMAY均毫無怨言，在酷熱天氣下搬搬抬抬兼劈柴點火。THAIMAY說：「戶外拍攝真的很辛苦，工作人員更要負責沉甸甸的器材，比演員加倍勞累，所以我們準備了一大堆蚊怕水、防曬及清涼噴霧等，鬥快取出來給大家使用，過程十足『小學雞』去露營一樣，哈哈！最難忘是有一幕Will扮演漂泊在沙灘旁邊的屍體，雖然他已經全身濕透兼滿身沙粒，但不斷著大家不用擔心，臉上總是綻放著笑容，不時跟我打鬧，這種敬業的態度令人佩服，也令我決心加入做『柯仔煎』了，哈哈！」

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而MV除了有男神Will助陣外，荒野造型同樣吸睛，造型師為THAIMAY的「野人Look」逐塊布料剪裁再縫紉，更潑上Cold Brew增添殘舊感；Will的西裝則是用石頭不斷磨爛造舊，鬼匠神功！THAIMAY說：「經過Cold Brew加持後，我的衣服散發陣陣咖啡味，幸好有Guerlain 送上香水，令我在冒熱天氣下仍能做個『香香公主』！自己一直很欣賞同樣22歲的南非女歌手Tyla，無論是音樂抑或時尚觸覺都走在最前，所以事前跟造型師溝通，希望能夠跟 Tyla 學習，為每個演出度身訂造專屬的造型，務求成為『人歌衫合一』的藝術品。」

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THAIMAY還向Fans「金邊粉」大派定心丸，承諾會繼續求變，密鑼緊鼓出歌追趕進度。她說：「今年因為中了一些電影及劇集的角色，所以將出歌計劃押後至年底，希望集中做好演員的崗位。不過，正正因為計劃趕不上變化，令自己格外珍惜有份參與創作的機會，因為每次出歌都能跟不同的音樂前輩偷師，挑戰以往未試過的風格，打破框框，所以整個籌備至錄歌過程，以至MV拍攝也是寶貴的經驗，讓自己吸收不同的養份，繼而茁壯成長！」

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