陳凱詠推二維碼宣傳新歌「求包養」　拍MV狂轉造型熱到險中暑

歌手陳凱詠（JACE）繼今年兩首派台單曲《百妖夜行的修行》及《間歇性休眠》雙雙奪得各大流行榜冠軍後，日前 (19日)再推出新作《我養你Pamper Ü》，其宣傳策略更引發全城熱議。

JACE日前 推出新作《我養你Pamper Ü》，其宣傳策略更引發全城熱議，MV中更以不同造型示人。

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早在歌曲正式發布前一週，全港各區出現「陳凱詠我養你」的大型廣告橫幅，引起網民廣泛討論。而JACE更推出了一個極似電子支付平台的QR Code，多位圈中好友如AK江𤒹生、Edan呂爵安、YANTING 周殷廷、Serrini、Jeffrey 魏浚笙、Ivy So、Kiri T等均在社交媒體上分享，巧妙設計令不少網民紛紛掃描一探究竟，原來是連結到新歌MV的YouTube頁面，創意十足。

JACE日前 推出新作《我養你Pamper Ü》，其宣傳策略更引發全城熱議，MV中更以不同造型示人。

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除了新穎的宣傳策略，JACE於新歌MV中的造型亦十分搶眼，她共換了五套不同風格的服裝，其中一套更是由茶包和紅繩組合而成，展現她對東方元素的獨特詮釋。MV拍攝當日的天氣相當炎熱，戶外拍攝的過程要頻繁更換造型，JACE表示：「我仲記得當日天氣好熱，又不斷轉換場景，仲差啲中暑！不過最緊要都係希望大家鍾意個MV！」

JACE日前 推出新作《我養你Pamper Ü》，其宣傳策略更引發全城熱議，MV中更以不同造型示人。

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