港女野人奇異記｜廖慧儀赤腳涉水過冰川　陳若思半路腳板出問題

全新野外體驗真人騷《港女野人奇異記》，一共17集節目逢周一、二及周四、五晚上8點半TVB Plus（82台）播映。四位港姐出身的美女陳若思（Amber）、廖慧儀（Jessica）、胡美貽（Nicole）及何泳芍（Honey），繼上一輯大受歡迎的《港女野人》後，再接再厲放下身段，為觀眾攀山涉水。



各人要沿鐵索前進，一步一驚心。

4名港女野人今晚（23日）挑戰90層樓高的Via ferrata。

今晚（23日）4名港女野人挑戰攀岩，她們在上一輯《港女野人》已經有類似攀石經驗，不過比起今趟要挑戰的Via ferrata（鐵道攀岩），只算小巫見大巫。意想不到的是一直表現不錯的Jessica，今趟全程顯得患得患失，原來她有畏高。當各人都很雀躍興奮大叫時，惟有Jessica喃喃自語說︰「完未呀？點解佢哋咁開心嘅，我唔明。我搵唔到個樂趣呀。」

到最後一段離地約90層樓高的懸吊空間時，攝製隊要求各人作真情剖白，以恐懼克服恐懼。畏高的Jessica在懸吊空間鼓出勇氣釋放壓力，她接受訪問時表示過往都羞於表達，她解釋︰「成日諗嘢都同人哋唔同，所以唔敢講自己諗法，唔係好主動講自己嘢。」想知道其他港女有何恐懼，留意今晚節目播映。

硬淨如Nicole亦忍不住落淚想放棄？

明晚（24日）4名港女野人將會「打大佬」挑戰冰川。

明晚（24日）起一連兩集4位港女將會「打大佬」挑戰冰川，她們背負逾11公斤重的背囊，於兩日一夜的行程中攀升1,200米高度，此路段被新西蘭官方列為高級行山徑，等閒人不易完成。她們要經過5處難關，包括︰赤腳行冰河、穿過如結界的森林、無遮無掩曝曬山脊環、沒有路標的碎石路及崖邊走走。在首段冰河因為要赤腳涉水，在零下三度的水溫下，各人雙腳凍到通紅，鋪滿碎石的河床，猶如腳底按摩，當中Nicole反應最大，又叫凍又叫痛。完成頭3個難關，終於到達中途站的小屋住宿一宵。

赤腳涉水過冰川，Amber凍到雙腳通紅。

赤腳涉水過冰川，Amber凍到雙腳通紅。

在上山途中Nicole不慎滑到。

周四（26日）一集4名港女挑戰最後兩個難關，之前炒單車受傷的Nicole禍不單行，在上山一段不慎跣腳仆倒，差點直墮崖底，嚇到全團人驚叫。今次一跌令她觸及舊患，要狂吃8粒止痛藥鎮痛。在餘下路程一向捱得的Nicole竟然喊住想放棄。最後她們能否成功登頂打大佬？密切留意本周節目播映。