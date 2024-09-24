樂壇有古淖文已經唔需要有Anson Lo？　兩者地位距離其實不大

《中年好聲音3》於近日播出，以往的選手再度成為討論話題。近日有網民在討論區開發帖，以《中年好聲音2》冠軍古淖文與ViuTV《全民造星》的MIRROR成員Anson Lo盧瀚霆相比，直言「樂壇有古淖文已經唔需要有Anson Lo」，更表示「古淖文逐樣枰都好過Anson Lo」。帖文中沒有明說兩者之間的差異，不如讓我們以他們的幕前表現及資料數據分析一番。



網民開po「樂壇有古淖文已經唔需要有Anson Lo」。（截圖）

古淖文獻唱《夢》唱頭三隻字時突然遇上咪高峰失靈，不過他表情勁淡定繼續照唱。（影片截圖）

今年36歲的古淖文為中葡混血兒，約於2006年就以澳門歌手身分出道，當年亦曾參加過不少大大小小的演出，也曾代表澳門與陳慧琳、張惠妹及孫楠獻唱中華人民共和國第十一屆全國運動會開幕式主題曲。

後來他參加ATV的2009年第一屆亞洲星光大道，更被封為「星光混血兒」。雖然總算是踏入了香港娛樂圈，但後來又可能因公司資源問題，事業一直停滯不前。2014年他回到澳門發展，中間亦參加過零星的電視台和電台節目。

古淖文IG好多靚仔相，亦不時騷肌肉。（IG@germankucheukman）

擁有混血兒外貌的古淖文，於觀眾眼中的辨認度相當高，但老實說，在他未參加《中年好聲音2》之前，香港觀眾始終只會記得他是「澳門歌手」而不是「古淖文」。可能由於早期古淖文的形象較「女性化」又或者說是「妖」，普遍觀眾並未十分接受。

擁有混血兒外貌的古淖文，於觀眾眼中的辨認度相當高。（截圖）

直至2023年，古淖文應來了事業另一高峰。他參加了《中年好聲音2》歌唱比賽並擊敗其餘數百參賽者後，奪得了冠軍。比賽當中的「妖」爆造型被與昔日的羅文比較，歌唱表演亦被觀眾認同。截至現時為止，他已舉辦了屬於他個人的演唱會《古淖文 I'm Home 演唱會》 ，反應也不俗。

還是「小鮮肉」，擔任Dancer的Anson Lo盧瀚霆。（YouTube截圖）

對比起古淖文，Anson Lo盧瀚霆的演藝之路就更為曲折。參加《全民這星》前的盧瀚霆本身就只是一位寂寂無名的Dancer。今年29歲的他，約於2013年文憑考試之後，於各活動中表演街舞。翌年更於青少年街舞比賽中奪得冠軍。

Anson Lo盧瀚霆曾於廣告中出現。（網上圖片）

入讀大學後，除學業外他亦專注舞蹈訓練，但令人不解的是，在畢業前一年，他就決定放棄修讀轉而成為全職dancer及舞蹈老師。有報道寫道，當時他的月薪只有約1400元。憑住俊俏的臉龐，他時不時都有一些演出及廣告演出機會。

Anson Lo盧瀚霆。

要說「樂壇有古淖文已經唔需要有Anson Lo」。無論對古淖文或Anson Lo都是不公平。原因在於兩者雖然形象類似，但本質上，定位及受眾都不盡相同。古淖文為歌手出身，與Dancer出身的Anson Lo在跳舞基礎上就已有一段距離。於參加TVB節目後爆紅的古淖文，其粉絲群必定是TVB忠實的家庭觀眾或是澳門，中國內地觀眾，而相反，Anson Lo的粉絲群多是ViuTV觀眾，相比之下較年輕的一群。

Anson Lo第二年參與西九音樂節。（陳順禎攝）

當然，有人會說「教主」Anson Lo更年輕更英俊，歌曲作品更多，沒錯的，但兩者最大分野還是在於歌曲風格上的不同。古淖文的歌路偏向柔情，更多時是翻唱懷舊金曲，而Anson Lo則以勁歌熱舞為主。

相反，其實古淖文也有比Anson Lo的略勝一籌的地方，個人作品數量上雖不及Anson Lo，但古淖文分別2012年及2020年推出過兩張個人專輯《古卓文》和《揮》，其實以「個人專輯數量」上來說，比起只推出過一張《One and All》的Anson Lo為多。

古淖文「妖」味回歸，但得出成績都唔錯。

古淖文和Anson Lo，就好比是兩大電視台的演員、藝人一樣，在各自領域和專長都有其個人成就。當然，對比起已經爆紅了6年，奪得過叱咤「我最喜愛的男歌手」的Anson Lo來說，古淖文的成就依然與之相差一段頗長距離。不過，就現時剛剛走紅的古淖文場的走勢來說，亦不能排除他能有更好發展。事關TVB就曾誕生一個由素人變成歌唱紅明的炎明熹。假以時日，說不定古淖文也能夠跑出。