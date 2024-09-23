容祖兒自認對東半山新樓盤有興趣 ：我對呢區特別深感情

英皇國際東半山全新豪宅項目 One Jardine’s Lookout，自上周推出以來，項目累收超過 900 票，超額認購 17 倍，深受市場追捧。向來投資有道的祖兒今日約實集團副主席楊政龍 Alex 到項目展銷廳睇樓，更拿出支票簿作勢要立即簽票！

祖兒向來對東半山情有獨鍾，曾居住跑馬地差不多 25 年，笑言在當區留下了不少回憶。祖兒話：「我對呢區特別深感情，剛剛入行時經常到當時的英皇駿景酒店（現新盤地址）練歌，同英皇班兄弟姐妹、老闆仲有 Mani 成日唱Ｋ練習台風。我仲記得每一次頒奬禮返到屋企後可以食公仔麵，有如釋重負、卸下裝甲的感覺，令我覺得好安心。」祖兒特別提到那時候經常到羅文老師家中學唱歌，每逢大時大節都會一齊食飯，所以一直覺得跑馬地對她而言是一個好溫暖而又美麗的地方。「果時就諗如果有一日可以住喺呢度就好喇，我想要一個自己的家。」Alex 笑言，祖兒對樓盤觀感很好，如果祖兒真係有興趣投資，新盤會由「明升價」，同時變為名副其實的「明星價」。

Joey 笑說自己不計前嫌

日前 Joey 曾表示想與阿 Sa 同 Kenny 開網上頻道拍短片搞笑時，自嘲遭老闆潑冷水，不會投資自己的演出。Joey 說自己不會「同老闆計較」，表示自己實事求是，不會因為老闆不投資自己演出而不買公司樓盤。因為見到樓盤鄰近醫療機構，相信單位一定會深受醫護人員歡迎。問到 Joey 最喜歡樓盤什麼，她笑言：「東半山地段在香港地位尊崇矜貴，加上樓盤被會所圍繞，名校林立。聽說租金回報可達 6%-7%，深具投資價值，所以我諗都會入票支持一下嘅！不過我媽咪先係財政大臣，我都要同媽咪商量一下先！」