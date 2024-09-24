呂爵安鬧區拍攝電影 一大班粉絲門口等收工卻驚動警方到場
撰文：胡凱欣
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MIRROR成員呂爵安（Edan）早前被踢爆與大馬女神林明禎秘密撻著，而Edan不論在社交平台還是訪問中都大方承認正在追求林明禎。林明禎早前於公開活動時亦表示與Edan只是朋友，雖然「明登戀」令到不少的「爵屎」（Edan粉絲暱稱）都表明要「脫粉」，但仍然有不少忠心的爵屎繼續支持Edan。
Edan最近正在拍攝電影，每日都「早出晚歸」的他專心繼續拍攝工作，而一班爵屎亦繼續支持他。但是昨日（23日）一班爵屎在等待Edan下班時，卻驚動了警方，原來是有一位女士報警，指一班爵屎「阻街」。
據知，Edan其實已經在這一個地方已經拍攝多天，但今次是第一次有人報警不滿爵屎阻街。Edan拍攝的地方旁邊正正是港鐵站的出入口，而且該區亦是「旺區」，難免有人不滿一班爵屎圍在出入口附近等。雖然大家都知道粉絲渴望見到偶像一面，但始終阻礙途人路過亦會令對大眾對該名偶像產生反感。
該名報警女士向警員指出：「佢哋啲櫈一字排開，阻住條路。」據知，之前有疑似是劇組的人員嘗試向該名女士了解事件，但最後不歡而散，該名女士向警方提出：「叫個紋身佬出嚟同我道歉！」事件擾攘了約半小時警員就離去。