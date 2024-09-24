張家朗大方公開與法籍女友遊沖繩靚相　女友視角劍神難掩笑意

劍神張家朗連續兩屆奧運奪金，在巴黎奧運個人花劍成功衛冕，成為首位得到2面奧運金牌的香港運動員。奧運期間爆出他已名草有主，與法國美女劍手Solène Butruille拍拖，完成比賽後二人到日本沖繩拍拖旅行，女友在IG上載照片放閃後，張家朗亦在IG分享甜蜜旅程。



張家朗奧運後放大假與法籍女友蜜遊沖繩 上載嬉水照低調放閃

張家朗奪得巴黎奧運男子花劍個人賽金牌。（01體育記者袁志浩攝）

張家朗衛冕奧運男子花劍個人賽後妙語連珠。（FIE Facebook）

張家朗與女友的關係已是朋友圈公開的秘密，合照所見他輕摟女友腰部。（網上圖片）

張家朗女友Solène Butruille在8月30日，曾在IG貼出一張與張家朗鴛鴦戲水相，標註打卡地點為日本沖繩石垣島北方的海灣川平灣（Kabira Bay）。張家朗與女友9月初已經返港，當時有網民在飛機上捕獲二人的身影，乘搭的竟然是廉航，網民最關心的竟是身高193cm的張家朗坐廉航會不會太辛苦：「佢夠坐咩？對腳點放？」

張家朗女友Solène Butruille是法國劍手。（IG@solene.butruille）

張家女友Solène Butruille。（IG@solene.butruille）

Solène Butruille在IG上載與張家朗沖繩嬉水照。（IG@solene.butruille）

有網民在Threads發帖文指自己在廉航航班上遇到張家朗。（網上截圖）

張家朗站起來執拾物件。（網上圖片）

奪金後張家朗曾向港人笑言「返工加油」，旅行返港後已重新投入訓練，但仍不禁回味蜜遊日本旅程，在IG公開私下甜蜜照，與女友品嚐大量日本美食欣賞美景。雖然女友Solène Butruille沒有出鏡，但不少相片都是女友視角，其中張家朗枱坐在桌前，放有雪糕及咖啡，張家朗低下頭露出幸福甜笑，閃盲一眾網民。

張家朗已重返訓練日程。（IG：@cheungkalonggggg）

張家朗分享多張沖繩旅遊照。（IG：@cheungkalonggggg）

張家朗分享多張女友視角沖繩旅遊照。（IG：@cheungkalonggggg）

張家朗分享多張沖繩旅遊照。（IG：@cheungkalonggggg）

張家朗分享多張沖繩旅遊照。（IG：@cheungkalonggggg）

張家朗分享多張沖繩旅遊照。（IG：@cheungkalonggggg）

張家朗與女友品嚐很多日本美食。（IG：@cheungkalonggggg）

張家朗與女友品嚐很多日本美食。（IG：@cheungkalonggggg）

張家朗分享多張沖繩旅遊照。（IG：@cheungkalonggggg）