謝賢舊愛激罕露面竟撞樣盧宛茵　一生糾纏兩男與前夫決裂鬧爭產

現年76歲的台灣影星甄珍縱橫影壇多年，當年16歲入行以美少女形象獲得「小淘氣」的稱號，曾兩度勇奪亞洲影展影后，及於2013年獲金馬獎頒發「終身成就獎」。甄珍曾分別與謝賢及劉家昌有過兩段婚姻，一生周旋在兩個男人之間，2018年爆出與前夫劉家昌的爭產風波後，甄珍變得低調，不過最近就罕有現身見好友。

甄珍與前夫劉家昌在2018年爆出爭產風波，兩人更對簿公堂。（視覺中國）

日前韓馬利在Instgram分享了與甄珍的合照，並發文寫道：「我的偶像甄珍姐姐，仍然美艷如昔，高貴大方，溫柔婉雅，和藹可親」。如相中所見，甄珍面色紅潤兼精神飽滿，不過樣貌就撞樣盧宛茵。另外，鏡中反射可見姜大衛太太李琳琳都有出席聚會。

甄珍撞樣盧宛茵。（IG圖片）

甄珍在在16歲認識劉家昌，但她卻嫁給了初戀男友謝賢，而劉家昌則娶了江青，及後甄珍與謝賢結婚只維持了兩年便於1977年離婚。當時有報道指劉家昌與江青離婚後，不理甄珍人妻的身份苦苦追求多年，間接導致甄珍謝賢離婚。

甄珍曾與初戀男友謝賢有過斷站婚姻。（網上圖片）

不過在2015年被爆出兩人的婚姻僅維持9年。其後於2018年雙方更爆出爭產風波，為了財產問題對簿公堂，劉家昌更經常炮轟甄珍與兒子章立衡（前名：劉子千）貪得無厭，引發外界譁然。