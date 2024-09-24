33歲TVB女星「禾稈冚珍珠」激罕著泳衣 搶鏡過同場廖慧儀

《吃貨橫掃港深珠》，逢周一至周五晚上十點半翡翠台播映。由彭慧中（Phoebe）、林秀怡、梁凱晴、梁超怡及廖慧儀（Jessica）擔任主持，玩轉香港、深圳及珠海，落力搜刮符合港人口味的食買玩指南之餘，「吃貨」主持們將為大家「開箱試伏」倉庫式超市搜羅的大熱產品。

今晚（24日）播出第二集，本集亮點必定是Jessica和秀怡到深圳潮玩室內衝浪的「福利」環節，一連兩集繼續有Jessica弗爆健美水著放題，為方便活動今次以一件頭泳裝上陣，曾有wake surfing（無繩滑水）經驗的她，開始前口氣十足地表示：「Wake surf啫，我都玩過，好簡單咋嘛。」「運動擔當」Jessica第一個接受單人滑浪挑戰，站在滑板上不時伸手作平衡又不時尖叫，玩得腳震震；當Jessica掌握到竅門後擺出勝利手勢，豈料下一秒便失去平衡，作為瑜伽達人也被考起！之後輪到秀怡上場，激罕以比堅尼上陣，大騷「禾稈冚珍珠」身材，僅看造型已經夠吸睛；當她鬆開繩索並成功平衡時，即獲Jessica和幕後工作人員拍掌歡呼。最後雙人滑浪挑戰部分同樣精彩，不過Jessica卻因一事玩到向秀怡道歉，到底發生了甚麼事呢？節目自有分曉。

介紹完好玩熱點，三位「吃貨」主持秀怡、Phoebe和超怡帶大家以超親民價298元人民幣（下同）體驗Omakase，吃盡足料海膽蝦膏蒸蛋、香煎帶子配豌豆汁、澳洲和牛薄切壽喜燒、六貫手握壽司之餘，主角—海膽甜筒最為驚艷，海膽不但份量十足，師傅為解決紫菜容易變腍的問題，採用鱈魚皮製作成甜筒，確保鬆脆度，貼心又創新；海膽lover還加198元享用海膽山熱狗taco，更可以無限加購吃到飽！此外，Omakase套餐還有首創-60度「雪花鵝肝」配吞拿魚刺身，入口即溶，體驗滿滿幸福感。

之後秀怡、凱晴和Jessica轉戰珠海繼續搵「食」，帶大家到街鋪海味飯店，品嚐108元四道菜的骨膠原套餐，套餐包括石窩花膠撈飯、鮑魚仔撈飯、豬手、桃膠糖水，還可以每位288元大歎十五頭南非乾鮑，吃飽更可買已煮熟的急凍包裝回港慢慢歎，甚至作手信，以平價錢享受奢華美食。

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至於香港方面，秀怡和凱晴介紹的百年老字號蛇羮食店，曾多次獲米芝蓮推介。自從由第四代負責人掌舵後，逐漸將蛇羮年輕化，炮製出98港元蛇羮下午茶套餐，套餐除有家族秘方熬製而成的足料蛇羮之外，還有兩款點心任意選擇，包括鴛鴦腸燒賣、竹炭膶腸鹹水角、臘味糯米飯，記得食「好西」前掃瞄螢幕QR Code獲取「吃貨優惠憑證」呀！