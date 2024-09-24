無綫當家花旦北京宣傳劇集　友善高顏值令網民入坑：太有氣質了

現年34歲的張曦雯當年以華姐冠軍姿態入行，去年她獲TVB頒發十年長期服務金牌，十年間，張曦雯由華姐、再到明珠台主持，如今已成為當家花旦，近年她先後參演《白色強人II》、《破毒強人》等劇集套套大劇，除了可見獲公司力捧外，其演技也日趨成熟。另外，張曦雯雖然擁有一副高級臉，但私下卻非常貼地，又熱愛打機，加上一副魔鬼身材，是不少男士心目中的女神。

張曦雯是2012年華姐冠軍。（視覺中國）

在卸任華姐後，TVB與她簽下經理人合約，由於張曦雯在美國長大，操一口流利英語，所以被派往任明珠台《港生活．港享受》及翡翠台《東張西望》時段內的《Pearl Tonight》主持，亦因此開始為人認識。（網上圖片）

張曦雯身材超Fit。(ig圖片)

張曦雯近年密密拍劇，成為TVB當家花旦之一。（劇照）

最近張曦雯又有新劇出街，她有份主演的新劇《企業強人》正在熱播，劇中她飾演女強人「宋翹」，演技再次引起網民注意。近日，張曦雯隨劇組到北京宣傳劇集，除了被讚靚女外，其友善的態度獲得網民激讚。有網民在社交平台分享現場片段，從片段所見，張曦雯原本已完成工作準備離開，但她見到粉絲的熱情即停下步來，除了自拍外，還逐一簽名。雖然期間有工作人員上前說「好了、好了」，但張曦雯依然親切地幫粉絲簽完才離開。

張曦雯在新劇《企業強人》飾演女強人。(影片截圖)

角色甚有發揮。(影片截圖)

張曦雯日前與陳豪、譚俊彥、龔嘉欣和姜大衛一同到北京宣傳劇集。（小紅書）

還一齊跳舞，非常開心。（小紅書）

該網民事後也坦言被張曦雯俘虜：「合照完有觀眾朋友找她合照她立刻配合，超級熱情的和我們揮手道別，認認真真給每一個人簽名！ ！劇中的宋翹美的有氣勢！大鯊四方！沒想到線下真人這麼nice啊啊啊啊我垂直入坑。」其他網民也留言大讚張曦雯：「太有氣質了」、「這也太美了吧」、「美哭了！」

張曦雯日前到北京宣傳《企業強人》，獲網民大讚友善顏值高。（小紅書）

為粉絲簽名。（小紅書）

盡量滿足每一位粉絲。（小紅書）

同粉絲做心心。（小紅書）

簽完名送埋相才走。（小紅書）

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