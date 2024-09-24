韓劇《于氏王后》19禁露點演出掀熱話　女一全鐘瑞親演性感戲碼

由全鐘瑞、金武烈、李洙赫和鄭柔美等人主演的人氣古裝韓劇《于氏王后》在亞洲各地掀起熱話，一刀不剪的19禁《于氏王后》原裝版本已上架，香港觀眾可謂大飽眼福。

全鐘瑞、金武烈、李洙赫和鄭柔美等人主演的人氣古裝韓劇《于氏王后》在亞洲各地掀起熱話。

韓劇《于氏王后》講述高句麗君王高男武（池昌旭飾）意外駕崩後，「于氏王后」于正熙（全鐘瑞飾）為了保衛王權而連夜展開「娶嫂婚」，卻發現三王子高發岐（李洙赫飾）冷血殘忍，讓正熙直覺不能讓他登上王位，因此她決定趕往四王子高延優（姜泳錫飾）陣營；三王子得悉後聯手大王子高孛義（宋再臨飾）回宮奪權，正熙為此焦慮之際，從小仰慕哥哥高男武的五王子高罽須（鄭宰光飾飾）挺身而出，率領大批兵力力挺于氏王后，一場絕地內鬥即將上演！

韓劇《于氏王后》講述高句麗君王高男武（池昌旭飾）意外駕崩後，「于氏王后」于正熙（全鐘瑞飾）為了保衛王權而連夜展開「娶嫂婚」。

全鐘瑞解決親姐

《于氏王后》上半部憑藉鄭柔美露點演出、池昌旭裸女療傷贏盡話題，讓觀眾不禁期待接下來的劇情發展！在日前播出的下半部中，女主角全鐘瑞親自上演大尺度戲碼，由她飾演的于正熙為了和四王子達成聯婚，不但出動背部全裸，還口含對方手指為其止血，使四王子徹底沉船；此外，于正熙也終於看清親姐姐于順（鄭柔美飾）的為人，一箭解決禍患，成功刻劃出于氏王后為了守護國家未來的決心。

一場絕地內鬥即將上演！

李洙赫煲劇做功課

劇中各個角色恰如其分，尤其飾演三王子高發岐的李洙赫獲網民大讚表現亮眼，其中殺妻不眨眼的殘酷眼神更是令人心寒，李洙赫透露事前做了不少功課：「我第一次留鬍子，也曬黑了很多，同時在開拍前看了大量史劇來參考。」人稱「人間吸血鬼」的他也笑言，過去曾扮演死神、疆屍、陰間使者，卻鮮有演出人類角色：「以前我有過這樣的顧慮，為甚麼我不能扮演普通的角色？所以我努力鍛煉身體，現在愈來愈多人找我演出一般人的角色了，最近我還扮演了偵探和求職者，我也能夠在這些作品中看到很多真實的自己。」

性感！