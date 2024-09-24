黃浩然為拍ViuTV新劇增肥廿磅突腩　竟然想維持圓潤因為仲好睇

熱愛跑步的藝人黃浩然獲聯合國兒童基金會(UNICEF)委任為今屆HERO RUN慈善跑的「星級英雄」，他將會於明年一月參加半馬拉松，又會聯同兩名兒子參加「童您跑」，呼籲大家一齊跑步做善事，既可減壓，又可以透過活動共享親子時光。

熱愛跑步的藝人黃浩然獲聯合國兒童基金會(UNICEF)委任為今屆HERO RUN慈善跑的「星級英雄」。

黃浩然早前為ViuTV新劇「翻本下半場」開工，增肥了廿磅，長了個肚腩。他透露月初煞科後，開始積極練跑做運動，希望減回那廿磅。不過經理人覺得他增肥後，臉較圓潤好看，阻止他過份減磅，黃浩然說，最少希望再減十磅，先減去肚腩。至於新工作的安排，他說都是主力陪家人。

黃浩然希望減回那廿磅。

黃浩然說，整個暑假七至八月都忙於為ViuTV新劇「翻本下半場」開工，套劇9月5日才煞科，所以暑假完全無時間陪兩個兒子玩，「家人都明，兒子成日問爸爸幾時返，想去游水。」他說11歲的細仔很喜歡游水，可以游廿個直池。

黃浩然的兩名兒子分別13歲和11歲，他透露今次會帶他們一齊參加HERO RUN慈善跑。細仔喜歡游水，平日會陪他做運動，當是親子活動，互相傾偈。太太就喜歡做GYM，他覺得運動能拉近同家人關係，會拉太太和兒子跑步，「太太無咁跑得，跑下行下。」

黃浩然一家四口的合照。

黃浩然說以前一星期可以跑足七日，不過早前要增磅拍劇，完全無運動，無健身，「有肚腩，個胸又Dum(不夠堅挺)，都幾Hurt。煞科後，他再次跑步操練，又熱，好想死。」黃浩然想減回廿磅，但經理人就覺得他增磅後，臉較圓潤好看，「唔想有肚腩，但又想維持圓潤，好矛盾。」

黃浩然自言一直吼住何宛淇奧運金牌，一定要攞住合照滿足心願。