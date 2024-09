現年35歲的黃心穎去年12月與RubberBand鼓手黎萬宏(泥鯭)舉行婚禮,正式成為人妻,成為人妻後的黃心穎不時會於社交平台分享生活。早前她與泥鯭飛到阿聯酋享受二人世界旅遊,黃心穎還入鄉隨俗把自己包到實到謝赫扎耶德大清真寺朝聖,當時相中的她穿着鬆身衣服及用手遮肚,疑似肚凸凸,讓人猜想她是否懷孕。

黃心穎用手遮肚惹懷孕揣測。(IG圖片)。(IG圖片)

昨日(24日)黃心穎再於社交平台分享旅遊的照片並寫下:「Charged and tanned, Thank you Sun, Sand, and Dubai.(充電和曬黑了,謝謝太陽、沙和迪拜。)」相中黃心穎穿上白色比堅尼泳衣大曬身材,她更浸在泳池中,顯得她上圍勁豐滿。

黃心穎穿上白色比堅尼泳衣大曬身材。(ig@jacquelinebwong)

雖然黃心穎另外一件是藍色一件頭泳衣,略嫌有點密實,但中間「開到落肚臍」,亦能把她的好身材充分地展現大家眼前。

黃心穎另外一件是藍色一件頭泳衣,略嫌有點密實。(ig@jacquelinebwong)