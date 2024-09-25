何太直播唱容祖兒金曲七情上面似估歌仔　何伯親自餵水聽到高潮眼

近半年成功引起熱議的何氏夫婦，早前日日開直播成為網紅，何太表示喜歡每天開直播與「粉絲寶寶」聊天，但何太已經開直播開到「神憎鬼厭」的級別。因為她除了在餐廳直播被驅趕外，在酒店開直播都被酒店下令遷出。

何太因在內地說了一句「台灣係落後國家」而遭舉報，酒店疑因此不再做她生意。（直播圖片）

何氏夫婦經常在直播時不停被驅趕，簡直是「神憎鬼厭」。(直播截圖)

何太與何生最近繼續開直播，早前何太大開金口唱容祖兒的《16號愛人》，其「美妙的聲音」讓不少網民都感到「激動」，覺得她的歌聲「繞樑三日」。何太昨日（24日）繼續開直播，未知是否「唱開有癮」，所以何太繼續於直播中展示她的「歌喉」。

何太昨日繼續於直播中展示她的「歌喉」。(直播截圖)

何太「美妙的聲音」讓不少網民都感到「激動」，覺得她的歌聲「繞樑三日」。(直播截圖)

何太昨日在直播中表示要唱歌：「我唱歌仔，費事畀佢影響心情，因為個標題寫咗出嚟啦已經，我要唱歌仔！」何太說想再唱容祖兒美女的歌，在唱歌前，何伯更親自餵何太喝水潤喉，之後就在直播中「開唱」。何太率先唱的是《再見我的初戀》，她唱到七情上面，更一度唱到「高潮迭起」，之後就唱出《痛愛》，還露出十分陶醉的樣子。

何太說想再唱容祖兒美女的歌，在唱歌前，何伯更親自餵何太喝水潤喉，之後就在直播中「開唱」。(直播截圖)

何太率先唱的是《再見我的初戀》，她唱到七情上面，更一度唱到「高潮迭起」。(直播截圖)

何太在唱歌時，何伯坐在旁邊聽，他一度聽到露出「高潮眼」。何太用她一口不純正的廣東話及五音不全的聲線來唱出容祖兒這兩首歌，不少網民都覺得像在玩「估歌仔」，耍猜她在唱什麼，相信容祖兒本尊聽到都應該會嚇到。

何太用她一口不純正的廣東話及五音不全的聲線來唱出容祖兒這兩首歌，不少網民都覺得像在玩「估歌仔」。(直播截圖)