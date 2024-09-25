丁噹性感熱褲開個唱解「七年之癢」　吳若希趕回港合體首唱新歌

「全民情歌天后」丁噹已超過七年沒在香港舉辦演唱會，日前她帶著《當我們再一起》2024巡迴演唱會來到麥花臣場館開唱，在公布演唱會消息時，丁噹就透露為了給到場歌迷帶來最佳音樂體驗，除了full band的配置外，還精心準備豐富歌單以及大驚喜獻給歌迷，早讓歌迷期待不已。演出當天4大驚喜，穿著深V露背熱褲造型，一開場就辣翻全場，並特別準備陳奕迅的《富士山下》送給香港歌迷，最大驚喜莫過於「洗腦天后」吳若希Jinny合體首唱粵語作品《談戀愛》，隔天在同場地演出的師弟鼓鼓呂思緯、蕭秉治組成的限定團GX也「提前」現身合唱，眾多驚喜就是希望一解歌迷「七年之癢」。

丁噹.獻上4大驚喜一解歌迷「七年之癢」。

丁噹深V露背造型辣翻全場。

丁噹和吳若希Jinny現場首唱《談戀愛》。

吳若希Jinny一見丁噹就誇讚她性感。

麥花臣場館與以往丁噹萬人大舞台不同，這樣的空間完美符合丁噹《當我們再一起》演唱會主題，想與歌迷朋友們近距離互動的願望，因此她以隱身方式從觀眾席走上台，熱情地一一和歌迷打招呼，迅速將歌迷熱情點燃，走上台後，她帶來《夜貓》、《野獸》、《快樂頌》、《花火》等嗨歌，以延續歌迷熱烈情緒。演唱會氣氛熱烈，但場館外面下著大雨，歌迷冒雨前來，丁噹心疼地說：「我要謝謝你們，因為今天突然下很大的風雨，你們真的是愛我到風雨無阻！」

丁噹一開場迅速將歌迷熱情點燃。

演唱會中，丁噹開玩笑地和歌迷「抱怨」，「每次大家都問我什麼時候會發新專輯，我發了呀！但問大家想聽什麼歌，大家還是說《猜不透》、《我愛他》。」因此她應歌迷「要求」，準備了多首噹式經典K歌，從《猜不透》、《你為什麼說謊》、《我愛他》等歌帶領全場大合唱，而誠意十足的丁噹，來到香港前先推出和吳若希合唱的粵語《談戀愛》，深受喜愛，獲得KKBOX粵語新歌週榜3週冠軍，她們也在演唱會首唱，吳若希一見丁噹就誇讚她性感，接著說：「我跟香港歌迷一樣一直等你回來唱歌，等了足足七年，很開心今天再次在香港舞台見到你」，並像歌迷一樣興奮地說，自己很喜歡《一半》這首歌，很開心聽到現場版。

丁噹和歌迷相約下次再見。

驚喜不止如此，丁噹還邀請GX提前來到香港和她合唱《冷血動物》、《我是誰我是誰我是誰》，讓全場歌迷聽好聽滿，直呼物超所值，丁噹也藉機「逼問」鼓鼓和蕭秉治許久沒幫她寫歌，是不是都各自忙自己專輯和演唱會，蕭秉治也承諾忙完12月7日《活著Alive》演唱會再幫師姊量身寫歌。

GX「提前」現身與丁噹合唱。

GX「提前」現身與丁噹合唱。

丁噹誠意滿滿準備多個驚喜，但她透露美中不足的是，前幾天被風吹到有點小感冒，聲音有些沙啞，歌迷說：「沒關係！我們陪你唱！」歌迷也熱情回應，在唱到《我愛他》時點亮手機燈海，讓她感動到泛淚，感謝大家的體諒，期許下次用更好的狀態再來香港唱歌給歌迷聽。