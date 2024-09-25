富婆最上鏡小姐大曬58枚寶石鑽戒珍藏極浮誇　單身多年財來自有方

現年53歲的樊亦敏憑住《愛‧回家之開心速遞》入面飾演三太白天娥一角深受大眾喜愛，更於《萬千星輝頒獎典禮2022》中大熱奪得「最受歡迎電視女角色」。樊亦敏飾演的三太角色入型入格，成功入屋，為她贏得極高人氣。她在劇中的貴婦形象深入民心，而在現實生活中，她同樣都是圈中的小富婆之一，家中收藏了多個天價Hermès手袋，配戴價值港幣500萬的勞力士，且投資樓市有道，財來自有方，相當富貴。

樊亦敏當年參選港姐時係大熱門，最後佢勇奪最上鏡小姐，仲喺袁詠儀手上接過獎項。

消費力強勁的樊亦敏大力支持留港消費。（IG圖片）

樊亦敏是HERMES忠實支持者。（IG：@amyfan3796）

樊亦敏用HERMES披肩到專門店選購。（IG：@amyfan3796）

樊亦敏後生都好靚，獲讚氣質美貌均勝劉嘉玲。（TVB截圖）

樊亦敏的三太角色入型入格。(劇集截圖)

樊亦敏拍《愛回家》期間不時出動私伙名牌手袋和珠寶首飾打造三太的富貴形象，她的Hermès Birkin、Kelly等私人珍藏都曾經在劇中出現。日前樊亦敏就於社交網分享了她的私伙首飾珍藏，讓網民大開眼界。她在片中介紹「三太」的首飾，今次主力是戒指大曬冷。樊亦敏兩隻手分別戴上兩枚鑲有鑽石的巨型紅寶石戒指，比五蚊銀還要大，頸上還戴有一條鑲有鑽石、翡翠和紅寶石的頸鍊，相當浮誇，貴氣迫人，同時亦閃爆網民。

樊亦敏大曬三太的珠寶鑽戒。(影片截圖)

樊亦敏大曬三太的珠寶鑽戒。(影片截圖)

樊亦敏大曬三太的珠寶鑽戒。(影片截圖)

樊亦敏拿出一個裝有大量戒指的首飾箱，當中有多枚不同款式的寶石戒指，包括有綠寶石、紅寶石、藍寶石和鑽石等等。樊亦敏表示：「少少哋畀你睇下，我自己都冇數過有幾多，原來有58隻戒指咁多，但係呢啲唔係『三太』嘅所有戒指，多數係用嚟襯唔同嘅衫。」她又展示了劇中老公龍敢威 (羅樂林飾) 送她的一枚戒指，表示將會在劇中戴上。她講解了多款不同顏色戒指的配搭。她說：「希望做個你哋鍾意同埋又靚嘅『三太』同一個靚靚既『三太』，發放正能量。」網民就留言表示羨慕樊亦敏有這麼多珠寶，並讚她真是keep得好好。

樊亦敏大曬她的58枚寶石鑽戒。(影片截圖)

樊亦敏大曬她的58枚寶石鑽戒。(影片截圖)

樊亦敏大曬她的58枚寶石鑽戒。(影片截圖)

樊亦敏大曬她的58枚寶石鑽戒。(影片截圖)

樊亦敏大曬她的58枚寶石鑽戒。(影片截圖)

樊亦敏大曬她的58枚寶石鑽戒。(影片截圖)

樊亦敏大曬她的58枚寶石鑽戒。(影片截圖)

樊亦敏早前接受商業一台《星光背後》專訪，憶述選港姐入行後，如何面對患上免疫系統病，導致甩髮及嚴重過敏的長期困擾。原來，健康問題除了影響樊亦敏的事業，更導致她多段感情無法開花結果。

樊亦敏單身多年。(ig圖片)