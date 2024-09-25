翁靜晶爆何太涉重婚虛報年齡 內地未離婚老公揭曾因賭遭行政拘留
撰文：張嘉敏
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月前《東張西望》連續報道76歲何伯閃婚細46歲內地女的忘年戀故事，兩人連月來備受網民熱烈討論，甚至成為了網絡紅人。何伯被網民批評咸濕老懵懂，何太又被狠批貪錢，但兩人亦無懼大家的負評，經常一起開直播。何太每次直播都會狂鬧黑粉，甚至連大律師翁靜晶都曾被她鬧過。翁靜晶之前亦曾開過直播大談何伯與何太。
翁靜晶日前就開直播大爆料，直指何太華嫂在內地並未離婚，意即何太涉嫌重婚。翁靜晶在直播中表示要幫一個叫何志華（華哥）的男人尋找老婆華嫂下落，她指華哥於1980年9月出世，居於廣東陽江，華嫂於同年6月出世。華嫂雖然不育，但無礙兩人婚姻，不過華嫂好想要小朋友，曾睇生殖科醫生。翁靜晶指華嫂於2018年持雙程証往來香港5次，到2019年華嫂行為變得古怪，且突然將內地居住戶口由陽江搬去湛江，亦即係何伯老婆何太的老家。華哥又向翁靜晶透露華嫂於2019年在湛江因賭博而被行政拘留。
翁靜晶更指何志華聲稱並未與華嫂離婚，在法律上二人至今依然是夫妻關係。翁靜晶表示有人告知她華嫂在香港結婚了，因此理論上要取消內地戶籍，亦即是涉嫌重婚。翁靜晶提到華嫂有個朋友與她同名同姓住隔離村，但兩人年紀不同，華嫂1980年出生，該朋友是1971年出生。翁靜晶提到以前有一宗使用假身份證的案件，被告辯稱自己有不同名字，法官就表示不可能有不同出生日期，被告解釋是舊曆生日與新曆生日不同，法官即反駁指不可能1971年與1980年各出世一次。
翁靜晶在直播中呼籲華嫂找華哥，並向華嫂表示：「身份證呀，雙程證呀啲number係唔會變架嘛。如果有人拎晒呢啲資料寫信去入境處，又或者走去問婚姻註冊處，咁應該會穿煲架喎。我希望你啲手續搞清楚佢啦」。翁靜晶口中的華嫂也是何太，這不禁令人聯想到就是何伯的老婆何太。