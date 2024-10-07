專訪｜icyball冰球樂團談宋芸樺合作契機　預告香港騷有呢樣驚喜

來自台灣的「icyball冰球樂團」由主唱王、貝斯手Nelson、鍵盤手蒙、鼓手士捷組成，他們較早前來到香港接受《香港01》訪問宣傳11月在麥花臣舉行的演唱會，這次是他們相隔一年再來香港開騷，他們表示：「我哋上年搞嘅演唱會開場之前會播一啲我哋嘅歌，我哋喺後台準備嘅時候都已經聽到啲聽眾喺度大合唱，我哋原本以為係播錯咗CD，點知就係觀眾咁熱情。」

來自台灣的「icyball冰球樂團」接受《香港01》訪問宣傳11月麥花臣舉行的演唱會。（葉志明攝）

「icyball冰球樂團」由主唱王、貝斯手Nelson、鍵盤手蒙、鼓手士捷組成。（資料照片）

大談成團契機

被問到成團的契機，icyball冰球樂團表示：「我哋做學生嘅時候就喺社團認識，大家都係師兄師弟，為咗比賽一齊去組合呢一個團隊，就係咁簡單嘅原因。」講到創作的歌曲風格大膽，曾經推出過一些作品是圍繞男生為主不敢說的議題，王表示：「因為覺得一般做好談情說愛嘅歌，實在太氾濫，因為我哋係男校出嚟，通常我哋講嘢就比較直接啲，我覺得好少有啲音樂作品會咁樣呈現，所以用音樂去表達一班直男成日傾嘅話題。」

icyball冰球樂團被問到成團的契機，他們表示在社團認識。（葉志明攝）

新歌《不小心》與女神宋芸樺合作

講到最近推出的新歌《不小心》，王分享：「我哋係同演員宋芸樺一齊合作，因為佢都好想做音樂，我哋嘗試同一啲專業嘅演員合作，佢都係我哋小時候嘅女神，所以覺得好特別。」icyball冰球樂團透露與宋芸樺合作的契機：「因為我哋有一個共同朋友啱啱同佢出去玩，都會播我哋嘅歌，所以佢好欣賞我哋嘅音樂，其實宋芸樺以前都係學校參加結他社，所以都好鍾意音樂，所以我哋互相傾慕，所以我哋就促成呢一次嘅合作，對方就一口答應。」

icyball冰球樂團談宋芸樺合作契機。（葉志明攝）

icyball冰球樂團全新單曲〈不小心〉，邀請到女星宋芸樺跨刀合唱。（圖：何樂音樂提供）

難忘初次香港開騷觀眾反應勁熱烈

提到近年積極到海外舉行演唱會，icyball冰球樂團馬上搶答最印象深刻是在香港演出，他們表示：「香港聽眾嘅熱情超乎我哋嘅想像，會比我哋好大嘅鼓勵，無論係合唱定係歡呼聲，文化層面都會互相尊重。我哋第一次表演都係小型嘅場地，同埋同台下嘅距離好貼近，香港觀眾畀我哋係好舒服嘅感覺。我哋上年搞嘅演唱會開場之前會播一啲我哋嘅歌，我哋喺後台準備嘅時候都已經聽到啲聽眾喺度大合唱，我哋原本以為係播錯咗CD，點知就係觀眾咁熱情。」他們繼續指歌迷的舉動已經給我們很大的信心。

icyball冰球樂團指香港是最印象深刻的演出地方。（葉志明攝）

預告11月麥花臣開演唱會

被問到是否有來香港再開騷的計劃，icyball冰球樂團透露：「我哋嚟緊會11月喺香港麥花臣開演唱會，距離演唱會相隔一年多，今次規模比較大，我哋會呈現一啲特別嘅嘢。」講到為香港歌迷特別呈現的驚喜環節，他們表示：「我哋嘅主題係早安、晚安同埋好喜歡你，我哋會緊扣呢個主題向歌迷問候，會做啲香港場地特別先有嘅事情。歌單方面就係上一次嚟表演有推出過嘅新歌，同埋有啲舊嘅創作都會有新嘅編曲。」他們笑稱有幻想跟張學友和陳奕迅合作，也坦言這件絕對是遙不可及的事情。

icyball冰球樂團預告11月香港騷有驚喜。（葉志明攝）

自認性格內斂唔享受蘭桂坊夜蒲

至於有否計劃在香港寓工作於娛樂，icyball冰球樂團異口同聲表示想去香港主題樂園玩。講到會否考慮去蘭桂坊體驗夜生活，他們笑言：「我哋絕對唔要去。我哋有一次去到嗰度附近行咗一陣，就決定要即刻返去酒店，買啤酒返去飲就算，我哋四個都係比較內斂嘅人，好記得嗰日夜晚走到蘭桂坊附近一條斜路超級多人，我哋就即刻返番轉頭。」

場地提供：天順上創文化