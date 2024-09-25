潮爆男神被偶遇生圖流出一特徵顯老滄桑　回應被指崩壞情商極高

一代男神，現年43歲的陳冠希 （Edison）曾經風靡萬千少女，20歲初出道時的他絕對是個超級俊美少年，集型英帥靚正於一身，他當年的靚仔樣真是零死角，怎麼看都靚仔。雖然擁有逆天顏值，但隨着歲月流逝，陳冠希亦迎來了青春不再的一天，且不止一次被指容貌衰老走樣，甚至男神崩壞。不過他有時的狀態也相當不錯，間中也會有回春的時候，狀態可說是時好時壞。陳冠希近年的樣貌經常成為網民討論的焦點。

陳冠希後生時真是超靚仔。

陳冠希是一代男神。(陳冠希微博)

陳冠希一家三口生活幸福。(陳冠希IG)

日前有網民於日本東京偶遇陳冠希，並把他的生圖放到社交網上分享，並留言寫道：「東京偶遇陳冠希！！！在kiddy land下樓梯的時候，看到了陳冠希！！人真的很好，怕打擾到他，但是又想合影，小心翼翼的問了一下，結果很爽快的答應合照，真是lucky的一天吶。」大讚陳冠希人很nice，而陳冠希的樣子再次引起網民熱議。生圖的陳冠希一身casual打扮，樣子看來明顯比前老了不少，尤其是眼紋更是戴眼鏡也遮不住，滄桑味濃。有網民就慨嘆男神真的老了。

陳冠希東京被偶遇生圖。(小紅書)

陳冠希東京被偶遇生圖。(小紅書)

其實陳冠希根本不在乎自己是否仍是男神樣貌，早已完全放下了偶像包袱，無懼把最真實狀態展現人前。有女萬事足的他曾表示：「別的都無所謂」，他有囡囡已心滿意足，懶理外界的批評。