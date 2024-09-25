前港姐六秒超流利英語惹關注　多才多藝被譽為學霸港姐兼大騷王

「奧運五朝元老」朱凱婷（Heidi），早前在巴黎奧運主持表現出色，擁有豐富主持經驗及高學歷的她，獲得一致好評。

朱凱婷（Heidi）早前在巴黎奧運主持表現出色。（網上圖片）

昨晚在劇集《企業強人》中，朱凱婷 Heidi 飾演的 Jessica，雖然她現身僅十數秒， 並僅只透過視像會議形式現身，但由於 Heidi 期間大晒流利英語，且發音夠晒地道，故僅六秒的英文發言已成功引起網民關注。其實 Heidi 確實甚有語言天份， 除英文流利好聽外，連日文亦相當了得，並因而曾飾演不少需要展示日語能力的 角色。被列入「學霸港姐」的 Heidi，是香港中文大學工商管理學士及傳播社會 科學碩士，2007 年出版首本書籍，教人如何致富，堪稱多才多藝。被譽為「TVB 大騷王」的她，無論是大型煙花匯演、升旗儀式、香港賽馬會盃賽賽事頒獎典禮 等大型活動的主持經驗均相當豐富，更是無綫奧運五朝元老，主持實力亦是行內數一數二!

46歲朱凱婷接棒做慧妍雅集會長。（IG/@waiyinassociation）

朱凱婷2010年與拍拖5年的飛機師男友Dickens結婚，之後誕下女兒Sheryl，她安排女兒入讀國際學校，更經常親身陪女兒參加不同興趣班，包括豎琴、瑜珈等，希望幫助她發掘興趣。