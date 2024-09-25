暗黑天后被批評40歲著衫仍冇品味　虛心回覆網民：唔係求其襯

正所謂「人靠衣裝」，做藝人的話外表打扮更尤其重要，近年一改過往風格，積極挑戰新曲風而獲封「暗黑天后」的泳兒，近日錄影《CHILL CLUB》節目的一套服裝，就惹來網民批評。泳兒當日身穿銀色Tube Top配牛仔褲，有網民就Cap低電視畫面，不留情面地狠批其衣著。該網民說：「身為一個出道18年嘅實力女歌手，著到咁出show係咪求其得濟（滯）？都40歲，係咪可以有Taste多啲？著到去蘭（蘭桂坊）咁。」

泳兒日前與樂隊Pandora在《CHILL CLUB》表演。（IG@vincychan）

泳兒當日身穿銀色Tube Dress配牛仔褲，有網民狠批她著衫冇品味。（IG@vincychan）

而泳兒亦有大方回應了此網民，她說：「taste本身就係一件好主觀嘅事，多謝你嘅意見🤍🙏🏻衣服并（並）不是求其襯的，有專業嘅服裝團隊同埋尊重返場合去襯衫的。相信40歲的女士仍然都有好多衣服風格嘅選擇，仍然可以着出自己嘅感覺。我都有好努力keep fit 㗎💪🏻」

網民狠批泳兒成40歲人，出道多時仍冇品味，衣著求其，都踩得幾盡。（Threads）

泳兒竟親自回覆負評，表示有專業團隊襯衫，並非求其襯。（IG@vincychan）

泳兒認為即使40歲都可以有很多不同衣著風格。（Threads@vincychan）

泳兒之前出騷都有著過類似風格。（IG@vincychan）

泳兒說自己有努力Keep Fit，之前網民指她太瘦，她亦試著多吃一點。（IG@vincychan）

做藝人好被動，服裝髮型通常都是由造型師設計，並非自己決定。（IG@vincychan）

網民都猜不到泳兒會親自回覆，不少網民都力撐泳兒，讚她高EQ、虛心接受意見而且好Fit，叫她不需要理人批評，覺得她著得好睇，就連吳保錡都有留言：「穿自己喜歡的衣服，唱自己喜歡的歌！人生為自己而活 笑一個」此外，也有人認為雖然她的服裝未必人人喜歡，不過她著得舒服就足夠。而原本批評她的網民，事後已刪Post。

逾千網民讚好泳兒的貼文，亦有不少人留言鼓勵她。（Threads@vincychan）