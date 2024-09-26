二十一天劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《二十一天》陸劇有孔優優作為編劇，謝忠道、武洪武為執導，由歐豪、張雪迎、姜武、王挺領銜主演的一套以懸疑災難為題材的電視劇。歐豪拍攝過幾部出色的懸疑劇包括《不可告人》《三叉戟》，相信今次的演出更加精彩！搭檔童星出道的張雪迎主演、以及電影級數的實力派老戲骨王志文、姜武，陣容鼎盛！本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

网剧二十一天@Weibo

《二十一天》｜劇情大綱

新年即將到來之際，海舟市一幢老字號商場羅百百貨突然發生了坍塌下陷，造成十三人被困在廢墟中。在二十一天的等待救援過程中，困在其中的人們危在旦夕，為了爭奪有限的生存資源，變得自私自利，矛盾重重。在這場與時間和生命的競賽中，考驗著人性、道德和信仰。最令人摸不着頭腦的是，這場意外竟然可能是人為造成，並且還牽涉到多年前的命案！被困者之間的猜忌和紛爭一刻都沒有平息過，反而不斷加劇，各人的性格和背景在極端環境下漸漸表露，構建出這場求生遊戲中不同的角色特點。何小光（歐豪 飾）自稱曾經是消防員，主動承擔物資分配的工作，但是他在物資短缺的情況下，隱瞞了一些秘密，並威脅知道秘密的人。警察葉蕭（王志文 飾）意外後立即趕到現場展開救援，嘗試查出埋在深淵的真相。周乙（姜武 飾）笑裡藏刀，他的所作所為和決定成為了劇情發展的關鍵。而海美（張雪迎 飾）性格溫柔且堅強，渴望保護自己重視的人。

隨著劇情的發展，救援行動即將成功時，局勢卻愈加出乎意料地失控。在生死攸關的時刻，每個人都隱藏著不為人知的秘密，在百米深的天坑中，埋藏的不僅僅是肉身，還有人性。在面對生死的考驗時，權力和財富都顯得毫無意義。十三個被困者能逃出生天嗎？他們選擇自救，還是互相幫助？一場描繪人性的博弈、良心的考驗正式展開！

《二十一天》播出時間｜最新追劇日曆

《二十一天》一共有12集，2024年9月26日起由愛奇藝播放。愛奇藝VIP會員首日19:00更新4集，隔天2集，9月28日起每日1集，連更8天不停！

《二十一天》｜演員人物關係圖

网剧二十一天@Weibo

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《二十一天》｜演員

歐豪 飾 何小光

自稱以往任職消防員，隱藏不為人知的秘密

网剧二十一天@Weibo

張雪迎 飾 海美

個性溫柔，堅強，想保護自己珍惜的人

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王志文 飾 葉蕭

一名警察，立即展開搜救，想查出真相

网剧二十一天@Weibo

姜武 飾 周乙

笑容背後的意義深不可測，決定和行動是劇情推進的關鍵