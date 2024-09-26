余毓興計劃全方位推動香港音樂文化 誹謗案風波下仍全力前行

余毓興近日從台北返香港處理與張栢芝的誹謗官司，透露案件已正在法律程序之中。雖然原定的一系列音樂計劃有所調整，但並未因此而有所懈怠，繼續全情投入音樂創作中。他透露現階段已完成近四十首歌曲的創作，這些作品囊括了流行、抒情、搖滾、電子以及HIP HOP等不同音樂元素，並計劃在未來的一年完成100首音樂作品，而這些完整的音樂作品將透過一系列線上線下雙渠道的選秀活動成為培養新秀的關鍵資源，用於發掘和培養新一代有潛力的音樂新人，藉此為香港流行音樂注入新的活力，讓日漸凋零的香港樂壇再現往日輝煌。

另外，余毓興透露已和有「天王天后」操盤手的臺灣著名音樂製作人陳澤杉攜手正在籌劃明年在香港舉辦首屆華語樂壇音樂節。這個音樂盛會將以香港文化為核心，並聚集來自中國內地、香港及台灣的知名音樂人及歌手，共同帶來一場跨地域、跨文化的音樂盛宴。音樂節不僅將成為華語音樂圈的一大盛事，更將展示香港作為文化交流樞紐的獨特地位。除了精彩的演出，音樂節還將舉辦多場音樂工作坊、講座和交流活動，讓參與者深入了解華語音樂的發展歷程與未來趨勢。這一活動的成功將有助於鞏固香港作為亞洲音樂文化中心的地位，並強化中、港、台三地的音樂合作與交流。

音樂節將引爆旅遊熱潮，刺激本地經濟復甦

這場盛大的音樂節不僅僅是一次文化盛宴，更將成為促進香港經濟復甦的重大推動力。預計音樂節將吸引成千上萬來自各地的遊客前來觀賞，從而帶動香港的旅遊業、酒店業和餐飲業。該音樂人表示，音樂節旨在不僅推廣本地文化，還希望能夠通過這一國際性盛事，促進文化旅遊，讓更多的國內外遊客親身體驗香港的獨特魅力，為本土經濟注入新的活力和增長動力。未來，這場音樂節有望成為年度盛事，持續振興帶動本地的娛樂和經濟發展。