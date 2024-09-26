乖乖女港姐亞軍罕著比堅尼孖眾女神水著放題　林秀怡被射到成面嘢

一共十五集的全新旅遊飲食節目《吃貨橫掃港深珠》，由彭慧中（Phoebe）、林秀怡、梁凱晴、梁超怡及廖慧儀（Jessica）擔任主持，玩轉香港、深圳及珠海，落力搜刮符合港人口味的食買玩指南之餘，「吃貨」主持們將為大家「開箱試伏」倉庫式超市搜羅的大熱產品。

廖慧儀（Jessica）

梁凱晴

梁超怡

林秀怡

林秀怡

昨晚（25日）播出的第三集，先到深圳有「吃貨天堂」之稱的購物公園站搵食，首間介紹的高質京滬菜，268元人民幣（下同）、脆皮多汁的片皮鴨為必點之選，餐廳堅持零醃製，並以180至200度烤足一小時，餅皮更用小麥製作，誠意度爆燈；Phoebe、秀怡和Jessica品嚐三大提味食法，分別傳統原汁原味、加配蒜泥以及海鹽三種食法，各有特色。

梁凱晴

梁凱晴

梁超怡

梁超怡

Jessica體驗飄浮式水療頌缽，畫面性感又唯美。

之後秀怡和Jessica轉到珠海初嚐35元「盲盒煲仔飯」，分別「開箱」試了陳皮臘腸煲仔飯及鮑魚大蝦煲仔飯，色香味俱全，絕無揸流攤；而價錢最高的海霸王煲仔飯只售128元，啖啖蟹肉蟹膏撈飯大滿足。

Jessica體驗飄浮式水療頌缽，畫面性感又唯美。

Jessica體驗飄浮式水療頌缽，畫面性感又唯美。

Jessica體驗飄浮式水療頌缽，畫面性感又唯美。

Jessica體驗飄浮式水療頌缽，畫面性感又唯美。

至於香港方面，本集介紹前身為香港水警總部、花了6年時間活化的高級扒房，主菜有西冷扒、牛柳、羊架三選一，就連自家製醬料都有8款之多，前菜、甜品連餐飲二人只需988港元，最吸引地方當然是下午與晚上為同價。

片皮鴨原來有三大提味食法，你又試過未？

片皮鴨原來有三大提味食法，你又試過未？

俄式超市「試伏」沙棘汁及俄國特產椴樹蜜，秀怡呢個樣係「服」定「伏」呢？

俄式超市「試伏」沙棘汁及俄國特產椴樹蜜，秀怡呢個樣係「服」定「伏」呢？

俄式超市「試伏」沙棘汁及俄國特產椴樹蜜，秀怡呢個樣係「服」定「伏」呢？

今晚（26日）播出的第四集，繼續有水著放題環節！四位美女主持Jessica、超怡、凱晴及秀怡帶大家到珠海爽歎水療，水療中心外貌充滿泰國布吉度假村感覺，予人寫意又清幽感覺。內設超過十個不同功效的浴池及按摩池，主持們換上泳裝體驗水療養生之旅，節目中不斷食「好西」的四女，齊齊大騷食極唔肥弗爆身段。

喺前香港水警總部歎高級扒房，前菜、主菜、甜品連餐飲，二人只需988港元！

喺前香港水警總部歎高級扒房，前菜、主菜、甜品連餐飲，二人只需988港元！

喺前香港水警總部歎高級扒房，前菜、主菜、甜品連餐飲，二人只需988港元！

喺前香港水警總部歎高級扒房，前菜、主菜、甜品連餐飲，二人只需988港元！

其中Jessica更初次體驗飄浮式水療頌缽，展現超驚人健美身段，畫面性感又唯美；之後四女大歎養顏五行中菜，食盡生地黃燉日月貝、茨菰紫蘇炒貴妃蚌等八道招積菜式，埋單人均300元！

五行中菜養生又養顏，人均唔使300元人仔，食得招積呀！

五行中菜養生又養顏，人均唔使300元人仔，食得招積呀！

五行中菜養生又養顏，人均唔使300元人仔，食得招積呀！

吃貨主持靚相

吃貨主持靚相

本集香港方面，繼續有更筍優惠著數，只需368港元便可享用半自助午餐buffet，且買一送一，即人均184港元便食盡蟹腳、蝦、青口等多款海鮮，主菜可加錢升級為龍蝦魚子醬意粉等，享受與五星級酒店般高級的buffet體驗。此外，親民貼地的美食廣場同樣精彩，集合東南亞多地風味美食，其中秀怡食到上海菜時卻被超爆汁小籠包濺到臉上，嚇得Phoebe高呼：「終於知道有幾多汁喇，多謝秀怡示範！」

半自助午餐buffet只需368港元，而且買一送一，咁抵得唔得架？

半自助午餐buffet只需368港元，而且買一送一，咁抵得唔得架？

半自助午餐buffet只需368港元，而且買一送一，咁抵得唔得架？

美食廣場都有滿100港元減30港元優惠