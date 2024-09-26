韓團N.Flying久違合體宣布年尾開唱　同粉絲過聖誕大派福利

剛剛退伍的韓國樂隊N.Flying結他手車勳，還有隊長兼主唱和Rapper的李承協、主唱柳會勝，以及即將於11月完成兵役的低音結他手徐東成，他們宣布即將在2024年12月22日（星期日）來到澳門舉行《2024 N.Flying LIVE ‘HIDE-OUT’ in MACAU》演唱會，要跟觀眾們一起提早慶祝聖誕節！

N.Flying宣布即將在澳門舉行演唱會。

在K-pop樂隊中佔據重要位置的N.Flying近幾年雖然歷經成員相繼服役，但是他們仍保持深厚友情，並努力進行個人活動。好像隊長李承協便連續接拍了《背著善宰跑》、《媽媽朋友的兒子》等大熱韓劇，除了演技大獲好評，更被觀眾和網民一致讚美他的：「肌肉好身材很撩人」人氣急劇上升！而車勳亦因為當兵照遭曝光，因而被網民發現更添成熟和男子氣概，被激讚「刷新了出道以來的顏值巔峰！」N.Fia（N.Flying粉絲稱號）們都期待他們久違合體後的表演。

N.Flying為粉絲們準備了超豐富的福利。

N.Flying自2015年正式出道後，便成為K-pop界的代表樂隊，其名字是結合了「NEW」和「Flying」而成。除了冠軍歌《Rooftop》，還有《Moonshot》、《I Like You》等多首代表作。他們的現場演繹亦能深深打動每一位觀眾，因而大受歡迎。而為了是次的演唱會，他們並為粉絲們準備了超豐富的福利，當中最吸引的首推總共250個的「團體合照」福利名額，還有「擊掌」、「親筆簽名海報」、「親筆簽名拍立得」等各種不同福利。