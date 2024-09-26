陳奕迅打網球傷癒復出　代表香港與偶像費達拿組隊參賽

陳奕迅將參加10月11日於上海舉辦的《上海勞力士大師賽》，與偶像費達拿 (Roger Federer)齊齊以特邀嘉賓身分現身球場！Eason與費達拿組隊對戰張之臻、樊振東及王勵勤！



陳奕迅一向熱愛打網球。

陳奕迅一向熱愛打網球。

自從三個月前，打網球不慎中暑昏倒跌傷的Eason，康復後不單馬上繼續展開巡迴個唱，並沒有因為受過傷對網球有陰影，依然熱愛網球運動。10月於上海舉行的亞洲網球盛事 : 《上海勞力士大師賽》邀請到2022年退役的費達拿 (Roger Federer) 現身落地打球，並且邀請Eason跟費達拿 (Roger Federer) 組隊，對打國家隊運動員作友誼賽。Eason坦言，一聽到可以跟偶像費達拿 (Roger Federer) 見面已經很開心，沒想要還可以同隊一起打網球，直言十分之興奮，非常期待10月上海見面，而近日在出發巡迴演出前都積極練習，笑言: 「我喺傷後復出，當然要加緊練習，唔想到時影響費達拿 (Roger Federer) 哈哈！」

陳奕迅將與費達拿組隊打波。

問到賽事是會怎樣打、共有多少個回合和怎樣計算分數，Eason表示：「未知呀，嗰啲未公布，去到先知，都係友誼賽。不過相信我，我會認真打，嘿嘿！」上次不小心打網球中暑，這次Eason說：「唔怕，已經入秋，天氣應該好舒服，大家唔駛擔心，我會好好保護自己，會飲多啲水，唔會再俾自己受傷㗎啦。」

對於能與費達拿組隊，陳奕迅表現興奮。

對於能與費達拿組隊，陳奕迅表現興奮。