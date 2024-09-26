蘇永康7歲仔厭世樣為爸爸慶生　名小升二年級每年學費近十萬

香港有不少人選擇只生一個小朋友，視獨生子女如掌上明珠，給予最好的生活及學習機會。蘇永康和太太Anita婚後育有一子蘇展弘（Jazz），自小萬千寵愛於一身就讀名校。9月24日是蘇永康57歲生日，他在IG曬出慶生照，兒子表情受到注目。



蘇永康57歲生日會。（IG：@william_gung）

蘇永康兒子蘇展弘（Jazz）自小萬千寵愛於一身。（IG：@william_gung）

蘇永康兒子蘇展弘（Jazz）自小萬千寵愛於一身。（IG：@william_gung）

蘇永康兒子蘇展弘（Jazz）自小萬千寵愛於一身。（IG：@william_gung）

日前蘇永康於IG曬出慶生照，大批圈中好友包括BIG FOUR三位成員許志安、張衛健、梁漢文、胡杏兒、周勵淇、鄭希怡到賀，當然少不了太太及7歲兒子Jazz。一家三口合照，見到Jazz Jazz穿上價值2千多元的Burberry Kids EKD 印花恤衫，而且長高不少，已達爸爸心口位置，不過可能開始大個有性格，一臉厭世樣與父母合照，與蘇永康燦爛笑容相映成趣。

蘇永康跟太太一直悉心栽培囝囝，自幼安排入讀著名星二代追捧的St. Catherine's國際英文幼稚園（簡稱St. Cat），升K1轉讀銅鑼灣維多利亞國際幼稚園，去年幼稚園畢業後，亦選擇相當出名，位處赤柱的聖士提反書院附屬小學。

蘇永康57歲生日會。（IG：@william_gung）

蘇永康57歲生日會。（IG：@william_gung）

蘇永康視兒子蘇展弘（Jazz）厭世臉。（IG：@william_gung）

聖士提反書院附屬小學是私立基督教男女校，以英文為主要教學語言，佔地面積大約 20,000 平方米，學校環境優美，背山面海此校是全港唯一設寄宿的學校，所有小六學生都需要寄宿一年。該校雖是傳統名校，但靈活及多元化的教育方式與國際學校相似，可以充份培養小朋友獨立性。多年來名人輩出，如霍震霆、錢果豐、翁靜晶、吳光正等，另外亦有不少星二代入讀，如鄭中基女兒、周汶錡長子、黎姿女兒、關心妍女兒等。該校提供約100個小一學額，每年約2,000人申請，平均20個人爭一個位，學費為每年$92500。

蘇永康悉心栽培兒子蘇展弘（Jazz）。（IG：@william_gung）

蘇永康兒子蘇展弘（Jazz）自小就讀名校。（IG：@william_gung）

蘇永康兒子蘇展弘（Jazz）自小就讀名校。（IG：@william_gung）

蘇永康兒子蘇展弘（Jazz）自小就讀名校。（IG：@william_gung）

蘇永康兒子蘇展弘（Jazz）自小就讀名校。（IG：@william_gung）