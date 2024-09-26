馮素波靈異經歷先夫「三七」日子回魂　3次遇見身穿黑膠綢女靈體

ViuTV節目《晚吹 - 總有一瓣喺左近》今集(27日)請來演藝界前輩馮素波(波姐)作嘉賓，首次在螢幕上分享靈異經歷。波姐憶述4歲多時在廣州家中的房間內，曾經看見後面屋廚房出現一個身穿黑膠綢的女人在行來行去，當時嬸嬸知道後即刻緊張地叫她返出來，原來後面屋根本沒有人住的。



《晚吹-總有一瓣喺左近》請來馮素波作嘉賓。

之後波姐一家來了香港居住，而就在6歲多時，有一次去了七姨家中跟表哥玩耍，正當2人爬上放在騎樓中的藤桌上扮揸飛機時，波姐看見七姨房中有一身穿黑膠綢的女人，因為七姨也經常穿黑膠綢，所以便跟表哥說：「七姨返嚟喇，表哥落去咯！」工人娥姐聽見後即刻喝駡：「唔好亂噏嘢呀你哋！」當時不明所以，後來大了才知道原來當時的舊樓大門是從內橫閂，入內一定要有人開門，而娥姐當時根本沒有開過門，所以當時的女人沒有可能是七姨。而第三次大概在10年前，當時波姐不聽朋友的指示，將神位放置在家中另一位置，而正當擺放佛像時，眼尾卻見到一個身穿黑膠綢的女人站在衣帽間的房門口，波姐立即開口說：「真係對唔住，我又唔聽話喇！」之後即時將神位放回原處。

馮素波首次在螢幕上分享靈異經歷。

除了3次見到身穿黑膠綢靈體的經歷外，波姐還分享先夫的靈異事件。話說波姐先生之前因為中風入了醫院，不知是否因為先生長期緊握拳頭，導致未能將手部的水份完全抹乾，所以手中總散發出一種難聞的酸餿味。而在波姐先生離世後，有一晚波姐坐在佛壇念經，念經途中突然聞到先生當時在醫院的那陣酸餿味，充滿整個佛壇。第二日波姐才從已經皈依的弟婦口中得知原來當晚是先生「三七」的日子。波姐指未知是否這原因，所以當晚心情特別感到難過，整晚也睡不著覺。

波姐3次遇見身穿黑膠綢女靈體。