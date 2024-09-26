保錡做半職業球員被批評　寸網民大肚腩：食緊冰糖葫蘆教我做運動

ERROR成員吳保錡近年積極運動，日前在社交平台宣布，年底將加入一隊足總丙組球隊，正式成為半職業足球員。他形容此為完成夢想，說：「我由19歲開始諗嘅所有事 都堅持去做 一開始會有好多挫折同失敗 但一直堅持落去 真係做到自己腦海入面嘅事。」

保錡近年積極做運動，更是大埔民間體育會要員。（Ig@k_p0k1）

保錡愈操愈大隻。（Ig@k_p0k1）

保錡早前分享C朗講自律的影片，並宣布將成為半職業足球員。（IG@k_p0k1）

不過有人就質疑他三分鐘熱度，他就否認說：「我由15歲開始踢波，踢到而家33歲，都3分鐘熱度，咁要幾耐先係4分鐘熱度？」他認為很多人都冇膽追夢，放工時間吃喝玩樂或是返多份工，但他選擇在工餘時間追逐興趣，並說：「今次我都開心，可以令到大家知道香港足球，除咗超聯，仲有甲乙丙組。」

有人質疑保錡踢波只是三分鐘熱度，他就否認說：「我由15歲開始踢波，踢到而家33歲，都3分鐘熱度，咁要幾耐先係4分鐘熱度？」（Ig@k_p0k1）

保錡早前已回應過質疑他的網民。（Threads@k_p0k1）

他今日再分享一個令他感悟很大的留言，保錡說有人指他「半途出家一定要廢」，他回覆：「我都15歲開始認真每日練。」對方回答：「人地果（嗰）啲小學開始，就有專人訓練，你真係侮辱足球。」保錡心想：「我呢啲死窮L 小學雞果（嗰）時老師要我日日返學背書，做功課！佢去到小學就專人訓練！好似《藍色監獄》，咁我應該要俾佢鬧啦，佢付出咁多。」

保錡被網民嘲「半途出家一定要廢」，指他侮辱足球。（Ig@k_p0k1）

他於是去對方的社交平台睇睇對方底細，然後發覺：「有望喇！」保錡發現對方真身後，就寸嘴表示：「Omg 原來係一個大肚腩哥哥，佢食緊冰糖葫蘆，佢教我做運動呀。」再補上口頭禪「笑一個」，又在留言欄說：「自己都未開始，就教人點做點做! 其實好正🤣」