葉蒨文行港姐紅地氈獲讚完勝古佩玲　被睇好上位：不爭不搶不比較

憑TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中「島大女神」Candy一角而成功入屋的葉蒨文（Sophie），近期與曾展望在劇中發展感情線，吸引不少觀眾捧場！樣靚身材正的葉蒨文一直被外界睇好有潛力上位，早前她現身《2024香港小姐競選》決賽時被安排與古佩玲一起行紅地氈，意外掀起網民熱議，紛紛將二人作比較，而葉蒨文更獲一面倒支持，大讚她完勝古佩玲！

葉蒨文（Sophie）與曾展望在《愛．回家之開心速遞》中發展感情線。（影片截圖）

「島大女神」Candy。（影片截圖）

新CP！（影片截圖）

新CP！（IG@sophieysm）

兩個葉蒨文合照。（IG@sophieysm）

早前葉蒨文現身《2024香港小姐競選》決賽時被安排與古佩玲一起行紅地氈，意外掀起網民熱議。（影片截圖）

身穿墨綠色低胸高衩晚裝的葉蒨文，大騷完美身材，相當性感，而古佩玲就以白色Tube Dress上陣，不少網民都將兩人作比較，更指葉蒨文「全方位碾壓」古佩玲：「沒有對比就沒有傷害，Candy真的好美」、「Candy超級靚」、「Candy贏晒！」日前葉蒨文在IG曬出當日的靚相，並hashtag「不爭不搶不比較」，似乎意有所指。

葉蒨文獲網民一面倒支持，大讚她完勝古佩玲！（影片截圖）

葉蒨文身穿墨綠色低胸高衩晚裝。（IG@sophieysm）

大騷完美身材！（IG@sophieysm）

Fit！（IG@sophieysm）

相當有睇頭。（IG@sophieysm）

葉蒨文不但外形出眾，成績亦十分優異，中學畢業於傳統名校嘉諾撒聖心書院，其後到英國升學，大學畢業於英國京士頓大學服裝設計系，在校期間曾參加過劍橋大學合唱團，又做過兼職模特兒，她更在北京舞蹈學院考獲中國舞12級資格。葉蒨文在2016年參選港姐，雖然30強止步，但有樣有身材的她順利加入TVB，曾參演不少劇集，當中以《愛．回家之開心速遞》中飾演的Candy一角最為人熟識，更被網民封為《愛．回家》的隱藏美少女之一！

有樣有身材！（IG@sophieysm）

水着。（IG@sophieysm）

與袁偉豪在《使徒行者3》中有連場激吻戲！（YouTube影片截圖）

新CP！（IG@sophieysm）