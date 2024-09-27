TVB 9點半黃金檔被內地劇分攤　半年4套引網民疑惑

以往無綫9點半檔劇集在觀眾心目中有一定的地位，因為可以霸佔這個黃金時段，不是自家大劇（大成本製作劇集），就是台慶劇，近年還多了一個合拍劇。不過有網民發現，這兩年這個時段卻被內地劇分攤，究竟是無綫變陣迎合大灣區觀眾？還是觀眾口味有變呢？

《飛狐外傳》主角欠人氣。（劇照）

秦俊傑和邢菲香港觀眾未必認識。（劇照）

楊祐寧飾演的喬峰，貼近原著。（《天龍八部》微博圖片）

文詠珊演王語嫣被批太MK缺仙氣。（《天龍八部》微博圖片）

雖然以往都有買內地劇的情況，也有成功例子如：《延禧攻略》，大結局跨平台最高總收視高達39.2點；但有電視撈飯的觀眾感覺近兩年似乎特別多，還要由以前多數在8點半時段播，升呢到現在9點半。翻查資料，在2023年的時候，在9點半播出的內地劇總共有4套，包括：秦俊傑和梁潔主演的《飛狐外傳》、楊祐寧和文詠珊主演的《天龍八部》、白敬亭和宋軼的《長風渡》及井柏然、宋威龍兩大男神聯合演出的《神探同盟》（內地稱：《君子盟》）。

《長風渡》於TVB播出最高收視為20.1點，但討論度不高。（劇照）

白敬亭飾演顧九思。（劇照）

《神探同盟》（內地稱：《君子盟》）由井柏然、宋威龍兩大男神聯合演出。（《君子盟》微博圖片）。

但這種內地的懸疑探案劇，無綫觀眾裙未必看得明白。（《君子盟》微博圖片）。

但今年至今才過了四分之三已追平去年的紀錄，包括：3月中白鹿和張凌赫主演的《命轉皇后》（內地稱《寧安如夢》）、6月初的《繁花》、以及8月頭的《射鵰英雄傳之鐵血丹心》和現在熱播、由劉亦菲、佟大為主演的《玫瑰的故事》，後兩套更加是劇接劇，連續橫跨兩個月，難怪觀眾滿頭「黑人問號」。

白鹿﹑張凌赫曾傳出假戲真做擦出愛火。（《寧安如夢》微博圖片）

《命轉皇后》成績欠理想。（微博圖片）

《繁花》演員陣容強勁，製作也非常龐大，在內地收視爆棚。（微博圖片）

可惜在香港收視慘淡，最低低至14.6點，100萬人都不夠，普通話和上海話聲道雖然原汁原味，但對香港觀眾，聽起來可能有點吃力。（《繁花》劇集劇照）

其實無綫行政主席許濤早前跟全體藝員舉行內部會議，談及公司業務方針及藝人未來發展時已見端倪，許濤透露未來會推動內部改革，加強與內地媒體合作，也呼籲旗下藝人多往內地發展。另外亦有傳無綫將減少本地製作，及要提高自家劇集的劇本質素，當中有幾部籌備中的新劇變陣延拍，執好劇本才開拍，做到精益求精。

以內地劇來說，《射鵰英雄傳之鐵血丹心》成績算不錯。（微博圖片）

收視保持平穩。（微博圖片）

香港觀眾對《射鵰英雄傳》有情意結。（微博圖片）

《玫瑰的故事》在內地大受歡迎 。（《玫瑰的故事》微博圖片）

女主角黃亦玫（劉亦菲 飾）以當代職場女性的視角，闡述獨當一面的成長故事，香港女仔會否有共鳴呢？（《玫瑰的故事》劇照）

雖然公司有自己的考量，但也要顧及觀眾的口味。講到製作、畫面，內地劇一定無得輸，但這個是否香港觀眾所喜愛呢？內地的演員香港觀眾又是否認識呢？收視最實際，就以王家衛執導及擔任監製的首套電視劇《繁花》為例，在內地收視爆棚兼好評如潮，但在香港卻完全兩回事，最低收視試過去到14.6點（95萬觀眾），100萬觀眾都不夠，最高也不過20點，全劇平均收視約16.2點（約105萬觀眾），比《神耆小子》要低，《神耆小子》全劇平均收視約20點（約130萬觀眾），而網上熱度和討論度也遠遠不及《婚後事》。

《神耆小子》是無綫自家製時裝溫情喜劇。(《神耆小子》截圖)

《神耆小子》雖然不是大製作，但貼近香港人。(梁碧玲 攝)

《婚後事》播出時網上熱度和討論度非常高。（《婚後事》劇照）

劇中不少金句、情節引起大家共鳴。（《婚後事》劇照）

無綫（TVB）行政主席許濤早前急召全公司經理人合約藝員開會。(資料圖片)

電視廣播有限公司主席許濤先生（中）、總經理（節目內容營運）曾志偉先生（左）、總經理（商務營運）蕭世和先生（右）。

從此可見，香港觀眾有時追求的未必是大卡士演員、或幾大的場面，反而是那份「港味」。見過有網民說，以往覺得「你餓唔餓，我煮個麵俾你食」、「BBQ結局」這些對白、情節很膠，但漸漸連屋企吃飯戲都消失時，才開始懷念。無錯！劇本、拍攝、製作是要進步，但進步的同時，港劇的情懷是不可以失去。稍後，即將踏入無綫台慶月，每年觀眾最期待的一定是台慶劇集，《黑色月光》、《巾幗梟雄之懸崖》、《痞子無間道》、《非常檢控觀》、《異空感應》等劇集隨時候命，不知道哪一套又會啱觀眾口味呢？

《黑色月光》。（微博圖片）

《巾幗梟雄之懸崖》。（微博圖片）

《痞子無間道》。（微博圖片）

《非常檢控觀》。（微博圖片）