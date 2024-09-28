「港台瑜伽教練」逼爆行山　直落隱世沙灘即換比堅尼打卡

「港台瑜伽教練」郭雅琪（Niki）因登上港台節目教瑜伽而有名，她時常在IG分享個人生活，受到不少網民歡迎。最近郭雅琪（Niki）工作相當多，除本業做瑜伽教練之外，還受邀到內地接受電單車賽車訓練，最近還與行山資訊專頁合作拍攝介紹港島行山路線。

最緊要都係呢幕「港台Niki」穿比堅尼喺沙灘跑步。（截圖 / 山人物近Youtube）

片中看到穿着瑜伽衫行山的Niki，身手相當之靈活，雖然已經行到滿頭大汗，不過鏡頭前的她依然保持住好笑容，十分專業。去到最後的景點白臘灣，Niki更換上準備好的比堅尼泳衣，十分養眼！

最緊要都係呢幕「港台Niki」穿比堅尼喺沙灘跑步。（截圖 / 山人物近Youtube）

最緊要都係呢幕「港台Niki」穿比堅尼喺沙灘跑步。（截圖 / 山人物近Youtube）

到目的地打卡。（截圖 / 山人物近Youtube）

到目的地打卡。（截圖 / 山人物近Youtube）

畫面好養眼。（截圖 / 山人物近Youtube）

畫面好養眼。（截圖 / 山人物近Youtube）

畫面好養眼。（截圖 / 山人物近Youtube）

「瑜伽女神」郭雅琪Niki 拍行山片。（截圖 / 山人物近Youtube）

「瑜伽女神」郭雅琪Niki 拍行山片。（截圖 / 山人物近Youtube）

「瑜伽女神」郭雅琪Niki 拍行山片。（截圖 / 山人物近Youtube）

「瑜伽女神」郭雅琪Niki 拍行山片。（截圖 / 山人物近Youtube）