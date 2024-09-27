「世一MC」朱凱婷杜拜慶結婚14周年　大騷凍齡美貌讚老公最佳拍檔

有「世一MC」之稱的無綫一線女主持朱凱婷（Heidi）2001年參選香港小姐入行，出身中文大學的她口才了得、轉數又快，深得無綫（TVB）信任，多年來屢屢被委派為大騷主持，榮升「奧運五朝元老」。Heidi事業出色，家庭生活美滿，不知不覺與機師老公林德勤迎來結婚14周年，Heidi在Instagram分享結婚周年旅行和幸福婚照。

朱凱婷是奧運五朝元老。(網上圖片)

朱凱婷是奧運五朝元老。(網上圖片)

郭晶晶都見過。(網上圖片)

Heidi決定今年結婚周年同老公一同遊杜拜。Heidi在Instagram上載片段，她未出發先興奮，先在機場與飛機打卡。到埗後，Heidi與老公在觀景台拖手看摩天大樓，Heidi穿上一襲碎花長裙，充滿少女心，在老公面前尤如幸福的小女孩，甜蜜地擁吻老公。Heidi挑戰玩玻璃滑梯，大膽的Heidi絲毫沒有畏高，玩得開心不已。兩人又到餐廳浪漫晚餐，Heidi手抱玫瑰，實在人比花嬌。

Heidi決定今年結婚周年同老公一同遊杜拜。(IG圖片)

Heidi發文坦言，她與老公均工作繁忙，只能匆匆安排了幾天快閃杜拜，不過一樣玩得盡興。Heidi稱讚老公是最佳丈夫及拍檔好友，她發文道：「Anniversary Flash Trip! 14 years just flashed like a blink...thanks for being my best friend, my best partner and my loving hubby! 今年大家都超忙，希望盡快安排一個更長嘅旅程，今次短短跟你飛幾日快閃杜拜..to be continued Enjoyed being ur passenger!」

Heidi分享當年幸福婚紗照。(IG圖片)

此外，Heidi分享當年幸福婚紗照，現在的Heidi一如新婚般美麗動人，她期昐兩人未來繼續彼此扶持成長：「Happy 14th Anniversary Let's continue to love, to live, to explore, to learn and to grow old together…」連陳茵媺、鄧卓殷、王嘉慧等圈中好友都讚好帖文。