鼓鼓呂思緯同蕭秉治組成限定團「GX」　睽違十年再來港開個唱

台灣歌手鼓鼓呂思緯與蕭秉治組成的限定團體「GX」，日前《大玩一票 ALL YOU CAN PLAY》巡迴演唱會來到香港的麥花臣場館開唱，睽違十年兩人再見到香港歌迷感到非常興奮，但蕭秉治回想卻說：「好像沒有十年啦，因為有些人都會偷偷的飛來飛去！」每張歌迷的臉他都會牢記在心，所以雖然隔了很久才來到香港，但常會在各地演出看到彼此，感覺就沒有這麼久了！

GX睽違10年返新加坡開唱。

演唱會以「MP魔幻力量」的熱門歌曲《感覺犯》、《不按牌理出牌》、《專屬魔力》等經典嗨歌帶著回憶殺揭開序幕，讓現場瞬間變成熱鬧的大型派對，鼓鼓開玩笑地表示：「隨著時間的流逝、年紀的增長，大家跳起來的續航力也越來越弱了」，正當全場哄堂大笑時他卻舉起大拇指說：「但剛剛表現得非常好，太了不起了！」香港歌迷也熱情的回應，在演唱會的開場就掀起高潮。而GX這次為了十年不見的香港朋友，兩人也特別練習並獻唱粵語版《K歌之王》，希望歌迷能感受到他們的用心。

GX香港粉絲暖心應援港式經典補給飲食。

GX香港演唱會如大型派對。

除了GX合體獻唱外，鼓鼓和蕭秉治也分別帶來各自的經典歌曲，鼓鼓帶來《為愛而愛》、《好了啦》、《當我變成我們》等情歌及舞曲，而秉治帶來《毒藥》、《愛是痛苦的總和》、《我還是愛著你》等熱唱K歌。驚喜的是，粉絲們自發性的在《毒藥》及《當我變成我們》時舉牌應援，「如果十年之後，你依然是我唯一的愛」、「每分每秒都值得紀念」表達粉絲們的愛意，兩人也感動萬分的下台一同大合唱並拍照留念，也微笑感謝所有來到現場支持他們的粉絲。這次香港粉絲除了在演出中舉牌應援外，更將兩人歷年發行的經典歌名及歌詞結合香港復古都會風格，製作成大型「港風」限定大玩一票概念背板並擺放於演唱會入口處，讓所有歌迷都能一同與背板合照留念，GX兩人也非常感謝香港粉絲的驚喜與用心，希望有機會能再來到香港與大家見面。

鼓鼓情歌舞曲樣樣來。

GX香港演唱會熱唱MP魔幻力量經典歌曲揭回憶殺。

鼓鼓和蕭秉治兩人組成限定團體GX 後一起奔波巡迴於各大城市，彼此的陪伴與共同奮戰讓蕭秉治感性又有趣的說：「鼓鼓都用他的talking和節目設計hold住全場，所以我在這邊要封你為團長！」鼓鼓震驚又驚喜的笑說：「那我就封你為副團長！」惹得全場哈哈大笑。後來蕭秉治也解釋並有感而發：「因為我是話比較少的人，需要說話時鼓鼓都會義不容辭地挺身而出，他付出的心力非常多，我也覺得組團後在他身上學到很多東西，希望有一天我可以變成跟他一樣自律的好男人！」

蕭秉治封鼓鼓GX團長 願成一樣自律的好男人。

除了精采絕倫的演出，寵粉的鼓鼓、蕭秉治在唱到《光合作用》時也驚喜下台走進觀眾席，超近距離與歌迷接觸互動，擊掌、比心、合唱樣樣來，希望帶給歌迷最快樂的夜晚。而香港歌迷也貼心準備港式限定維他奶等補給飲食，GX兩人也暖心的將這份美味送給台下幸運觀眾，一解整晚尖叫和大合唱的「渴」。兩人互選並幽默攏絡彼此歌迷，可愛的表現讓全場哈哈大笑；他們也分享過去看香港電影時也常出現維他奶的身影，這次終於在台上喝到這款經典飲品覺得相當有趣，也解鎖了那記憶中的傳奇美食。演唱會來到安可段落，GX再度出場並帶來《私奔到月球2008》，這首歌是兩人相識、組團的第一首歌曲，當時MP魔幻力量的團名也來自於此，因此對他們來說是相當具有意義的歌曲，並最後再加碼獻唱《時光倒轉》、《Thank You》謝謝各位粉絲的到來。

蕭秉治驚喜走入觀眾席擊掌比心福利滿滿。

除了GX的演唱會外，蕭秉治也將於12月7日重返小巨蛋舉辦《活著Alive》演唱會，他在台上分享：「香港離台北很近，搭飛機只要一個多小時，如果12月7日你們有空的話，票還剩下一點點，希望今天回去就把票掃光！」台下粉絲也頻頻喊著「票買好了」「有空」「我會去」，讓秉治感到開心又欣慰，希望在台北可以再見到大家。

蕭秉治獻唱多首經典情歌掀大合唱。