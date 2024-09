鼓鼓呂思緯同蕭秉治組成限定團「GX」　睽違十年再來港開個唱

台灣歌手鼓鼓呂思緯與蕭秉治組成的限定團體「GX」,日前《大玩一票 ALL YOU CAN PLAY》巡迴演唱會來到香港的麥花臣場館開唱,睽違十年兩人再見到香港歌迷感到非常興奮,但蕭秉治回想卻說:「好像沒有十年啦,因為有些人都會偷偷的飛來飛去!」每張歌迷的臉他都會牢記在心,所以雖然隔了很久才來到香港,但常會在各地演出看到彼此,感覺就沒有這麼久了!

GX睽違10年返新加坡開唱。

演唱會以「MP魔幻力量」的熱門歌曲《感覺犯》、《不按牌理出牌》、《專屬魔力》等經典嗨歌帶著回憶殺揭開序幕,讓現場瞬間變成熱鬧的大型派對,鼓鼓開玩笑地表示:「隨著時間的流逝、年紀的增長,大家跳起來的續航力也越來越弱了」,正當全場哄堂大笑時他卻舉起大拇指說:「但剛剛表現得非常好,太了不起了!」香港歌迷也熱情的回應,在演唱會的開場就掀起高潮。而GX這次為了十年不見的香港朋友,兩人也特別練習並獻唱粵語版《K歌之王》,希望歌迷能感受到他們的用心。

GX香港粉絲暖心應援港式經典補給飲食。

GX香港演唱會如大型派對。

除了GX合體獻唱外,鼓鼓和蕭秉治也分別帶來各自的經典歌曲,鼓鼓帶來《為愛而愛》、《好了啦》、《當我變成我們》等情歌及舞曲,而秉治帶來《毒藥》、《愛是痛苦的總和》、《我還是愛著你》等熱唱K歌。驚喜的是,粉絲們自發性的在《毒藥》及《當我變成我們》時舉牌應援,「如果十年之後,你依然是我唯一的愛」、「每分每秒都值得紀念」表達粉絲們的愛意,兩人也感動萬分的下台一同大合唱並拍照留念,也微笑感謝所有來到現場支持他們的粉絲。這次香港粉絲除了在演出中舉牌應援外,更將兩人歷年發行的經典歌名及歌詞結合香港復古都會風格,製作成大型「港風」限定大玩一票概念背板並擺放於演唱會入口處,讓所有歌迷都能一同與背板合照留念,GX兩人也非常感謝香港粉絲的驚喜與用心,希望有機會能再來到香港與大家見面。

鼓鼓情歌舞曲樣樣來。

GX香港演唱會熱唱MP魔幻力量經典歌曲揭回憶殺。

鼓鼓和蕭秉治兩人組成限定團體GX 後一起奔波巡迴於各大城市,彼此的陪伴與共同奮戰讓蕭秉治感性又有趣的說:「鼓鼓都用他的talking和節目設計hold住全場,所以我在這邊要封你為團長!」鼓鼓震驚又驚喜的笑說:「那我就封你為副團長!」惹得全場哈哈大笑。後來蕭秉治也解釋並有感而發:「因為我是話比較少的人,需要說話時鼓鼓都會義不容辭地挺身而出,他付出的心力非常多,我也覺得組團後在他身上學到很多東西,希望有一天我可以變成跟他一樣自律的好男人!」

蕭秉治封鼓鼓GX團長 願成一樣自律的好男人。

除了精采絕倫的演出,寵粉的鼓鼓、蕭秉治在唱到《光合作用》時也驚喜下台走進觀眾席,超近距離與歌迷接觸互動,擊掌、比心、合唱樣樣來,希望帶給歌迷最快樂的夜晚。而香港歌迷也貼心準備港式限定維他奶等補給飲食,GX兩人也暖心的將這份美味送給台下幸運觀眾,一解整晚尖叫和大合唱的「渴」。兩人互選並幽默攏絡彼此歌迷,可愛的表現讓全場哈哈大笑;他們也分享過去看香港電影時也常出現維他奶的身影,這次終於在台上喝到這款經典飲品覺得相當有趣,也解鎖了那記憶中的傳奇美食。演唱會來到安可段落,GX再度出場並帶來《私奔到月球2008》,這首歌是兩人相識、組團的第一首歌曲,當時MP魔幻力量的團名也來自於此,因此對他們來說是相當具有意義的歌曲,並最後再加碼獻唱《時光倒轉》、《Thank You》謝謝各位粉絲的到來。

蕭秉治驚喜走入觀眾席擊掌比心福利滿滿。

除了GX的演唱會外,蕭秉治也將於12月7日重返小巨蛋舉辦《活著Alive》演唱會,他在台上分享:「香港離台北很近,搭飛機只要一個多小時,如果12月7日你們有空的話,票還剩下一點點,希望今天回去就把票掃光!」台下粉絲也頻頻喊著「票買好了」「有空」「我會去」,讓秉治感到開心又欣慰,希望在台北可以再見到大家。

蕭秉治獻唱多首經典情歌掀大合唱。