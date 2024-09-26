泰國國寶級高僧「孔雀王」十月再度來港 楊證樺：好難得佢再嚟

古巴阿里雅察「孔雀王」古巴阿里雅察下月11日，在香港會議展覽中心舉行兩場祈福大會，TVB藝員楊證樺表示自己經CaCa師傅而認識古巴阿里雅察，自己當日必定到場「好難得佢再嚟香港」

古巴阿里雅察16歲「孔雀王」便出家為僧，曾經向許多泰北高僧學習，經常都是一個人在偏遠山區禪定修行，直到大師 21歲，便正式接受當時大師的上師所取的法號，為了修禪，大師甚至特別獨自進行地洞禪定修法，在地上挖一個寬三尺、深三尺、只能容納自己禪坐的地洞，曾經在山洞閉關13日，不吃不喝，為古巴阿里雅察的名號添上傳說的色彩。

香港首個由周冠級古巴高僧主持的大型法會

香港祈福大會主要分為上、下午兩個時段：上午將會在會展其中一間臨海的房間進行，由古巴師傅帶領九位同樣從清萊原廟的高僧，進行一個名為「祝福香港」的祈福法事，善信可以超近距離一睹古巴師傅的風采，更能直接受到頌經經文的加持護佑；下午則在大禮堂主持大型祈福法會，一如清萊原廟，為前來朝聖的民眾頌經及祈福，大家不再需要花數小時遠赴清萊原廟，都可以接受孔雀王古巴阿里雅察的神聖祝福，提升個人自身運氣，機會極之難得，而香港區更有限定聖物會場首發。

活動詳情：

孔雀王古巴阿里雅察香港祈福大會

日期：2024年10月11日 (星期五)

地點：香港會議展覽中心 S220

時間：8:30am -10:30am (上午時段) / 2:00pm - 6:00pm (下午時段)

祈福大會登記表格：https://bit.ly/3MHVHas

祈福大會主網站：https://bit.ly/3TqxLvZ

＊入場善信可得到親自面聖孔雀王的機會，他亦會引領和尚門生們為在場每一位頌經祝福。

＊紀念品為開光錢袋、開光廟服、寺廟織物