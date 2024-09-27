中年好聲音2嫁女｜翻版容祖兒成人妻　羅沛琪滿身金器風光出嫁

恭喜恭喜﹗九月廿六日係結婚旺日，除了蔣家旻在日本出嫁，有「翻版容祖兒」之稱，曾參加《中年好聲音2》的前ViuTV主持羅沛琪（Pinky），亦與圈外男友Rayson舉行婚宴，Pinky接受《香港01》訪問時分享大日子照片，身穿第一手褂皇金光閃閃，配以滿身金器風光出嫁。



前ViuTV主播，《中年好聲音2》選手，有翻版容祖兒之稱的羅沛琪9月26日成為人妻。（受訪者提供）

前ViuTV主播，《中年好聲音2》選手，有翻版容祖兒之稱的羅沛琪。（IG：@pinkylololol）

前ViuTV主播，《中年好聲音2》選手，有翻版容祖兒之稱的羅沛琪。（IG：@pinkylololol）

羅沛琪今年3月接受圈外男友求婚。（IG：@pinkylololol）

曾參加《中年好聲音2》成功躋身60強的藝人羅沛琪（Pinky），今年3月獲男友在台灣求婚，及後遠赴德國天鵝堡及雪山楚格峰拍攝婚紗照，唯美又浪漫。Pinky透露老公從事窗紗貓網生意，12年前已認識，但2年多前在緣份牽引下正式拍拖，至今年修成正果。

羅沛琪Pinky與另一半，早前遠赴德國天鵝堡及雪山楚格峰拍攝婚紗照。（受訪者提供）

羅沛琪Pinky與另一半，早前遠赴德國天鵝堡及雪山楚格峰拍攝婚紗照。（受訪者提供）

羅沛琪Pinky與另一半，早前遠赴德國天鵝堡及雪山楚格峰拍攝婚紗照。（受訪者提供）

Pinky由NowTV主播到參加《中年好聲音2》入行多年，在尖沙咀五星級酒店筵開20席婚宴，獲大批圈中好友包括黃心美、強尼、邵音音、Suzuki、鄭文，以及大批《中年好聲音2》戰友到賀，Pinky都相當感動：「見到台下每位嚟嘅嘉賓都係識左好耐，同事們仲有前輩音音姐都專登嚟到出席，造就我地呢個永世難忘嘅晚上。」

羅沛琪Pinky婚禮獲大批圈中好友到賀。（受訪者提供）

羅沛琪Pinky婚禮獲大批圈中好友到賀。（受訪者提供）

羅沛琪Pinky婚禮獲大批圈中好友到賀。（受訪者提供）

羅沛琪Pinky婚禮獲大批圈中好友到賀。（受訪者提供）

羅沛琪Pinky婚禮，大批中年好聲音2戰友齊到賀。（受訪者提供）

羅沛琪Pinky婚禮獲大批圈中好友到賀。（受訪者提供）

羅沛琪Pinky婚禮獲大批圈中好友到賀。（受訪者提供）

新娘子先後換上4套婚紗晚裝，各有特色高貴大方，當中以中式裙褂最吸睛，第一手褂皇金線閃爆全場，配以5對份量十足龍鳳鈪加3層金豬鏈，連巨型金戒指及花鏈，行頭十足甚得長輩歡心祝福。在另一半眼中更是最完美的一人。

羅沛琪Pinky身上褂皇及金器相當耀眼。（受訪者提供）

羅沛琪Pinky身上褂皇及金器相當耀眼。（受訪者提供）

羅沛琪Pinky身上褂皇及金器相當耀眼。（受訪者提供）

Pinky甜絲絲分享：「最深刻係我地一早已經認定大家，好慶幸自己搵到SOULMATE，唔使講出聲已經知對方諗咩。老公係好暖男好貼心，我唔開心佢會比我更唔開心。佢講愛的宣言時話我係佢遇過最完美嘅女人，現場嘩聲四起話佢好識講嘢，但我同佢知，相處嘅一點一滴累積，到真係結婚一齊行去人生新階段，大家都真心感激遇到對方。」一向予人硬淨感覺的Pinky ，當晚多謝家人照顧及大讚老公是有膊頭細心，在她生命中是唯一的重要的靈魂伴侶時，亦露感性一面哭成淚人，嘉賓們深受感動場面感人。

羅沛琪Pinky先後換上4套婚紗晚裝。（受訪者提供）

羅沛琪Pinky先後換上4套婚紗晚裝。（受訪者提供）

羅沛琪Pinky先後換上4套婚紗晚裝。（受訪者提供）