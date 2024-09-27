陳欣健還原74年「旺角長城別墅」謀殺案　憑一線索搵屍體12塊人肉

79歲陳欣健近年活躍於演藝圈發展，不過他其實入行前曾經於60至70年代曾任職皇家香港警察，而較早前他出席公開活動，亦有接受《香港01》大談當年調查當年哄動一時「長城殺手黑野狼」案件。翁靜晶YouTube頻道「危險人物2.0」昨日（25日）再播出訪問當年負責案件的陳欣健詳談案件細節。

陳欣健在翁靜晶YouTube頻道「危險人物2.0」詳談「長城殺手黑野狼」案件。（影片截圖）

陳欣健形容女屍體似馬騮

這一件恐怖的謀殺案件是發生於1974年的一間旺角時鐘酒店「長城別墅」，34歲女死者劉富敏（原名劉金鈴）當年8月15日被發現上述的時鐘酒店，當天負責調查案件的陳欣健形容進入兇案現場的情景：「間房好細，細到我諗只有十平方左右，只有一張床、一個痰罐、一個衣櫃……冇喇！一張床蓋上一塊白布，冇浴室，得痰罐，然後有一塊布蓋住，塊布有一啲瘀血，係乾嘅！」

陳欣健親述當年在旺角長城公寓發現女屍的事發經過。（張祖銘攝）

他形容看到屍體的時候的感受：「我又唔覺得恐怖，我覺得好似隻猴子，好似馬騮，因為頭髮短咗，見到頭型，（眉位置附近）係白色，冇血，呢啲位置（鼻及唇）係白色嘅，好似小丑，三角形，慢慢先揭開到下面，先見到其他身體部分都係白色。我就問驗屍官點解係白色，因為佢係死咗之後先被割嘅，血係沉澱喺身體下半部分，所以佢割嘅時候係唔會有血，我嗰時先發現『哇，大鑊』。」而根據當時案件調查的結果得知女死者的耳朵、耳珠、眼皮、鼻子被挖洞，嘴唇和兩邊乳房、一半的陰道、肚臍都被割掉，一共割了12塊肉。

陳欣健形容看到屍體似馬騮。（影片截圖）

自稱「黑野狼」的兇手致電透露線索

陳欣健調查的策略就是認為需要封鎖現場進行調查，因為累死者的隨身物件連內衣，以及身份證也不在房間，他更透露酒店的職員有詢問可否解封案發房間繼續做生意。他表示：「我經常心裡面有個感覺，有啲嘢未完，好得意嘅，我有啲感覺就係話，我覺得呢間房咩都冇，企喺度一眼睇得晒，但總覺得有啲嘢喺度，我又講唔出。我話唔好，都係封住先，唔畀入嚟，唔畀做生意。」

後來他指有一位自稱「黑野狼」的兇手打了一個神秘電話去快報，他憶述兇手所說的話：「佢話警察係拉佢唔到，跟住佢話你返去望吓間房。我仲記得，我知道咗呢個消息，我就返到間房，自己夜晚坐喺嗰度，我喺度望『冇嘢呀，仲有咩呢』。」他覺得房間內的窗口冷氣機有可以，但嘗試開啟電源不成功，結果需要請電機工程署把冷氣機拆下，他說：「一拉出嚟，割出來啲部位就放喺冷氣機頂部，即係藏喺牆同冷氣機中間，我一見到，佢已經收縮變成黑色，我立即拎去畀法醫將佢哋浸泡。等佢哋鬆軟返再縫返上死者身上，然後搵一個畫圖嘅人嚟畫出死者個樣。」

當年任職警司的陳欣健，有份參與調查案件。（資料圖片）

陳欣健親自到嫌疑人的家發現到死者遺物

陳欣健心痛女死者劉富敏家中有母親和女兒卻被殺枉死，所以想為了死者伸冤而繼續調查，他之後去到女死者劉富敏工作的地方進行調查，而在調查中發現到有一疊卡片，其中有三位找不到下落，他之後與下屬去到元州街一個單位找其中一名嫌疑人的叔叔，他形容去到嫌疑人家的情景：「一入去有個老人家，我諗都有七十幾歲，跟住有一張碌架床，咩都冇喇……有兩個小朋友喺度，我仲記得佢落口供，我喺旁邊睇《歡樂今宵》。」他說在離開的時候卻感到有點古怪，並表示：「當我行咗四、五步之後，我就行唔郁喇，我好似被釘喺原地，我唔知道點解就企咗喺度，我一直到處睇，我發覺自己焦點喺張碌架床度，都冇乜嘢呀，上層有個小朋友睡覺，旁邊有一個咖啡色皮箱。我即刻問『呢個咩嚟』，個阿伯話『唔係我㗎！』。佢一講唔係我㗎，我即刻醒咗。」

當年「長城殺手黑野狼」謀殺案的剪報。（資料照片）

警方曾經懷疑兇手是地盤工人

而老人家則紙皮箱是屬於他的外甥，並透露他身處於澳門不在家，而陳欣健感到相當可疑，決定立刻返開皮箱，他說：「呢度同你睇報紙報導唔同，撬開之後，個女人啲衫喺晒度，除咗個胸圍，仲有死者張身份證、相……佢哋拍拖啲相。」在調查期間突然老人家的電話響，陳欣健馬上向對方說：「我拎把槍出嚟對住阿伯個頭，我話『你聽電話，如果係佢打畀你，你唔好話有警察喺度，如果唔係就一槍打死你』。」不過老人家依然選擇向電話中的對象說出單位有警方，不過陳欣健在前往嫌疑人的家前，已經有準備安排好人手調查電話打出的位置，結果發現電話來源是由嘉頓麵包對面一個地盤打來，疑兇可能是地盤工人。

當年相關新聞報道。（資料照片）

兇手梁兆平被判誤殺入獄10年

講到成功找到兇手的契機，就是有一天巡警拘捕了嘴邊有血的男子，從他的名片發現他的身份是梁兆平。陳欣健激述當時向對方問話：「我就問『劉富敏嘅事你知道啦？我哋知係你殺，我哋想知你點殺佢，他就瞓喺度講『我用兩隻手指都殺得死佢』，佢係窒息死，被掐死，佢話『係，我就係咁啫，就係兩隻手指殺死佢』。」而梁兆平更一度撲向陳欣健做示範，他經過調查後得知案情，他說：「佢根本承認殺咗佢，我就問你用咩割佢啲肉出嚟，原來佢做地盤工，有一把鎅刀，佢成日用鎅刀。」

而梁兆平更指不想有人認得出女死者，所以割開女死者劉富敏身上不同的部位，陳欣健又表示：「咁割面咪得囉，點解要割下陰呢，我認為佢對呢個女人、呢個死者嘅痴愛程度已經唔係佢自己喇，其實係有精神分裂。只不過嗰個年頭唔美國咁，有律師帶佢去睇心理醫生又畀份報告出嚟，總之所以你話『已代為割肉』（字條），都係佢自己寫出嚟。」最後兇手梁兆平承認他自稱「野狼」致電到快報挑戰警方，並聲稱醉酒斷片，所以謀殺罪不成立，被判誤殺入獄10年。