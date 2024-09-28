高妙思逝世｜4月曾跌傷8月初病逝　與思維達成共識不生育早已離婚

前TVB花旦高妙思上周六（21日）傳出死訊，資深傳媒人汪曼玲在IG發文透露高妙思多次缺席聚會，而她在WhatsApp聯絡對方亦沒有回覆：「原來，她病重了，今日兩個姐姐才發出她已經逝世的消息。高妙思，一路好走！」日前汪曼玲在YouTube開直播，談及高妙思的晚年生活及喪禮安排，更大爆原來高妙思早已跟思維離婚！

日前汪曼玲在YouTube開直播，談及高妙思的晚年生活及喪禮安排，更大爆原來高妙思早已跟思維離婚！（YouTube影片截圖）

上周六（21日）資深傳媒人汪曼玲突然在IG發文公布高妙思（左一）的死訊。（IG@wong1224）

高妙思（左二）多次缺席聚會。（IG@wong1224）

高妙思生前照片。（YouTube影片截圖）

高妙思生前照片。（YouTube影片截圖）

汪曼玲日前在YouTube開直播，她表示因昨日（27日）是高妙思的69歲生忌，所以想藉此分享關於她的點滴，汪曼玲透露高妙思是在8月5日於伊利沙伯醫院病逝，由高妙思的兩個家姐在群組公布消息，逝世時家人陪伴在側，而喪禮在9月14日已經完成。不過關於高妙思的死因，汪曼玲表示曾向其訓練班同學了解，又曾試圖聯絡高妙思的家姐，但就無所獲，只知道高妙思是因病逝世。

汪曼玲透露高妙思是在8月5日於伊利沙伯醫院病逝。（YouTube影片截圖）

逝世時家人陪伴在側。（YouTube影片截圖）

高妙思生前同陳美琪感情要好。（YouTube影片截圖）

汪曼玲透露高妙思曾在去年7月31日出席蘇淑萍的生日會，與一班訓練班的同學見面，但至11月19日，當時約有20多位訓練班同學相約去潮汕旅行，但過往表現踴躍的高妙思卻未有發聲：「佢哋發覺高妙思一路都冇反應，一路都冇表態或者參加佢哋約咗嘅聚會，後來有個訓練班嘅同學同佢聯絡咗，佢話4月嗰時因為跌傷咗，隻腳唔係好方便，所以可能要幾個月之後先可以走出嚟，大家都不以為然嘅，但諗唔到。」汪曼玲又透露曾在今年7月30日聯絡高妙思，希望約對方見面，但原來高妙思在8月5日病逝。對於高妙思離世，汪曼玲指一班第一期訓練班的同學都大感愕然，亦十分傷心。

程可為戴上珍珠耳環同頸鍊，貴氣十足，高妙思（右一）變化較大，略顯憔悴。（IG@candymancandy）

同學聚會。（YouTube影片截圖）

略顯憔悴。（YouTube影片截圖）

一起去玩。（YouTube影片截圖）

旅行。（YouTube影片截圖）

開心。（YouTube影片截圖）

高妙思在90年代與老公思維結婚後淡出娛樂圈，婚後大部份時間在歐洲生活，兩人曾經營貿易公司，汪曼玲透露：「高妙思一路讚思維，話佢係一個心細如塵，非常之有紳士風度，非常之好尊重佢，兩個人非常之開心啦，但係思維唯一就係唔想有細蚊仔，唔想有小朋友，所以佢亦都尊重思維，佢哋係丁克族，一路都冇小朋友，佢話當時都冇後悔，因為冇小朋友自由啲，開心啲，各有各嘅生活啦。但後來佢同我講佢同思維離咗婚，離咗婚之後依然係朋友，佢話就算佢哋兩個見到面，佢話真係唔知自己咩事要離婚，可能係timing問題，佢哋完全冇第三者，但離咗婚之後仍然係好朋友，見到面會繑住思維一齊行街，一齊食飯傾偈，佢話好多人如果見到佢哋一齊，都從來唔會有人知道已經離咗婚。」汪曼玲又表示：「亦都有消息話思維已經唔喺度，不過我哋無從證實，總之而家就希望高妙思可以好好地，開心啲，喺另一個國度快樂咁過日子啦。」

婚後定居歐洲。（YouTube影片截圖）

原來早已離婚。（YouTube影片截圖）